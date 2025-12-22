La 'Milla de Oro' de la suerte en Toledo: dos loterías a 50 metros reparten fortuna en el Sorteo del Gordo de la Navidad

Los hermanos Rodrigo y Carlos Gómez Esteban son los únicos que han conseguido repartir el Gordo de la Lotería Nacional en Toledo, en 2023. Javier Longobardo

Toledo cuenta con su propia 'Milla de Oro' navideña, entendida como ese enclave donde se concentran los décimos ganadores para convertirse en un punto de referencia de la buena fortuna. Esta zona, que se localiza en apenas 50 metros en el corazón del Casco Histórico, cuenta con las administraciones La Caprichosa y Doña Lola, donde se han repartido este año 520.000 euros, lo que supone más de la mitad del millón de euros entregado en total en toda Castilla-La Mancha en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Situadas a unos pasos de la plaza de Zocodover, estos despachos se encuentran en el eje principal que conecta la plaza más conocida de la ciudad con la del Ayuntamiento, conformando uno de los circuitos más recorridos por los visitantes a lo largo del año.

La capital regional recibe más de tres millones de turistas anuales y es casi imposible encontrar a uno de ellos que no recorra esta vía, que en Navidad tiene su propio tramo marcado para guiar a los viandantes. Como si de una versión moderna de Pulgarcito y su reguero de migas de pan se tratase, el camino viene señalizado por un espectacular toldo de luces navideñas que emula al tradicional toldo de tela instalado con motivo del Corpus Christi para el recorrido procesional de la Custodia de Arfe.

La celebración en Doña Lola, en la calle Toledo Ohio de la capital de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

En este escenario, las administraciones de La Caprichosa y Doña Lola, situadas a ujnos 50 metros una de la otra, han logrado repartir este año 260.000 euros cada una, coincidiendo con la entrega de sendos cuartos y quintos premios en el sorteo del Gordo del 22 de diciembre, emitido desde un Teatro Real de Madrid que mantiene a todo el país en vilo desde primera hora de la mañana.

Doña Lola fue el primero de los dos negocios en abrir sus puertas, concretamente en la calle Toledo Ohio, en la esquina con la calle Comercio. Se la considera habitualmente como la 'Doña Manolita de Toledo', y no solo por la similitud en el nombre, sino por ser un referente indiscutible en la venta de lotería nacional. Según explica su gerente, Cristina Carracosa, las colas a las puertas del negocio son una estampa habitual, especialmente cuando se acerca el mes de diciembre.

Por su parte, La Caprichosa abrió en 2011 en plena calle Comercio, la vía más reconocida del Casco Histórico. Tras unos primeros años de andadura más tímida, el negocio ha logrado encadenar siete años consecutivos entregando premios importantes. Sus propietarios pertenecen a una familia de larga tradición de loteros, con abuelos y madre dedicados a esta labor, y se han mostrado profundamente emocionados tras este nuevo éxito.

La cronología de la suerte comenzó de forma madrugadora con el primero de los cuartos premios, el número 78.477, que salió a las 9:53 horas en la segunda de las diez tablas del sorteo. Este premio levantó de la cama a muchos de los que disfrutaban de sus vacaciones, pues La Caprichosa vendió una serie completa de diez décimos, regando la ciudad con 200.000 euros.

Poco después, la fortuna se desplazó hasta Doña Lola con la venta de una decena de boletos del número 60.649, uno de los ocho quintos premios, lo que supuso otros 60.000 euros. La alegría regresó más tarde a esta misma administración de la mano del 25.508, el segundo cuarto premio de la jornada, que repartió otros 200.000 euros entre sus clientes.

El último premio en caer en la capital se hizo esperar hasta las 13:25 horas, cuando el 41.716 llevó de nuevo la fortuna a La Caprichosa en la novena tabla, distribuyendo los últimos 60.000 euros justo antes de finalizar el sorteo y dando paso al descorche de champán y a las celebraciones entre trabajadores y agraciados.

En la actualidad, Toledo capital cuenta con 26 puntos de venta de loterías, entre los que se encuentran 14 administraciones y 12 puntos receptores. La administración número 1 corresponde a Doña Lola, mientras que La Caprichosa ostenta el número 12. Por barrios, el Casco Histórico es la zona con más puntos de venta, destacando también los ubicados en el estanco de la calle Armas, en Santo Tomé y en las calles Nuncio Viejo y Tendillas.

Mientras que en esta ocasión la suerte fue esquiva para zonas como el parque comercial La Abadía, Buenavista, el Polígono o Palomarejos, el barrio de Santa Bárbara sí tuvo motivos de celebración. Allí, el estanco del paseo de la Rosa, propiedad del actual concejal de Festejos, José Vicente García-Toledano, ha expedido un décimo del tercer premio con el número 90.693, dejando un cuantioso "pellizco" de 50.000 euros.