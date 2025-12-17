La construcción del tercer carril de la TO-23 en Toledo mantendrá la zona en obras alrededor de un año

La carretera TO-23 de Toledo en el tramo que sumará un tercer carril por sentido. Javier Longobardo

Las esperadas obras del tercer carril de la TO-23 de Toledo implicarán alrededor de 12 meses de trabajos en una de las zonas con mayor presión de tráfico de la ciudad, donde los atascos se concentran principalmente en días laborables a primera hora de la mañana en sentido Cuenca, coincidiendo con la entrada al Polígono, y a mediodía en sentido Toledo, cuando miles de trabajadores regresan tras su jornada laboral.

Tras el anuncio de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, días atrás, este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicaba el proyecto de construcción para la reordenación y mejora del enlace entre la autovía A-42 y la carretera TO-23, un documento que define con detalle técnico la actuación que permitirá ampliar la capacidad de esta vía clave en la vertebración del tráfico en la capital toledana.

El proyecto incluye un plan de obra de carácter indicativo en el que se recoge una "estimación de la ordenación posible de los trabajos, habiéndose previsto que la duración total para los mismos será de 12 meses".

El propio documento ministerial aclara que "todas las estimaciones recogidas son únicamente orientativas, sin que ello suponga ningún condicionante que obligue a su seguimiento", y precisa que será la empresa adjudicataria la que determine finalmente "los equipos y el modo de ejecución de las obras", siempre bajo los condicionantes que marque la dirección facultativa.

El proyecto, redactado por los ingenieros del Ministerio en colaboración con la consultora toledana TECO, contempla la creación de un tercer carril en ambas calzadas de la TO-23, entre el enlace con la A-42 y la glorieta elevada situada en el punto kilométrico 2,300, junto a los restaurantes de comida rápida del Polígono y la nueva pasarela peatonal actualmente en construcción.

Los terceros carriles se adosarán a la margen derecha de cada calzada y mantendrán el mismo trazado en alzado que la carretera actual, con secciones de tres carriles de 3,50 metros de ancho, arcenes interiores y exteriores y bermas de seguridad.

Según el proyecto, el tercer carril en sentido Cuenca dará continuidad directa al carril derecho del ramal Madrid–Cuenca desde la A-42, mientras que el de sentido Toledo conectará con un nuevo ramal procedente de la calle Río Jarama.

Sentido Polígono

La actuación se apoya en una reordenación completa del enlace entre la A-42 y la TO-23, con especial atención a la glorieta elevada que canaliza el acceso tanto al Polígono industrial como a la zona residencial del entorno del Hospital Universitario de Toledo, el centro comercial Luz del Tajo, la zona de las consejerías o la televisión pública CMM, entre otros.

En este punto, el actual ramal que da acceso a dicha glorieta elevada sobre la TO-23 duplicará su capacidad, pasando de uno a dos carriles.

El ramal de acceso al Polígono desde la glorieta elevada sobre la TO-23 duplicará su capacidad.

El de la izquierda permitirá incorporarse a la propia rotonda y girar hacia el Polígono industrial, mientras que el carril derecho dará acceso directo a la calle Río Arlés, facilitando la entrada al Polígono residencial y los desplazamientos hacia el hospital y el centro comercial sin necesidad de pasar por la glorieta.

Sentido Santa Bárbara

El proyecto contempla además la construcción de una nueva glorieta en la calle Río Jarama del Polígono industrial, en las inmediaciones del Mercado de Abastos de Toledo y de la gasolinera Repsol.

Esta rotonda permitirá sustituir la incorporación actual desde la calle Río Jarama a la TO-23 en sentido Santa Bárbara, que será cerrada por motivos de seguridad vial debido a la escasa longitud de su carril de aceleración.

La nueva rotonda junto al Mercado de Abastos (arriba a la derecha en la imagen) hará que la actual incorporación desde la calle Jarama hasta la TO-23 se convierta en el tercer carril.

Desde esta nueva glorieta partirá un ramal directo hacia la TO-23 en sentido Toledo, que se convertirá en el tercer carril de esa calzada hasta poco antes de la salida hacia la A-42.

Los estudios técnicos incluidos en el proyecto confirman que la nueva glorieta de Río Jarama permitirá el acceso de vehículos articulados al Mercado de Abastos sin afectar a las aceras ni modificar las maniobras actuales.

Con una inversión cercana a los 6 millones de euros, el Ministerio plantea el tercer carril en ambas calzadas de la TO-23 como una solución estructural para aumentar la capacidad, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en uno de los tramos con mayor intensidad circulatoria de la capital castellanomanchega.