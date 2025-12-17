El Almez de la Ermita del Valle, árbol autóctono de Toledo, protagoniza el cupón de la ONCE

El Almez de la Ermita del Valle, uno de los árboles más singulares y emblemáticos de Toledo, será el protagonista del cupón de la ONCE del martes, 23 de diciembre, correspondiente a la serie 'Abraza tu árbol'.

Un total de cinco millones de cupones llevarán la imagen de este ejemplar, contribuyendo a dar a conocer su valor histórico, cultural y medioambiental en todo el país.

La presentación del cupón ha contado con la participación de Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; Carlos Velázquez Romo, alcalde de Toledo; y Jesús Carrobles, presidente de la Real Fundación de Toledo.

Presentación del cupón de la ONCE. Grupo Social ONCE

Durante el acto, además, se formalizó la adhesión de la ONCE a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando así el respaldo institucional a este proyecto.

Historia y leyenda

El Almez de la Ermita del Valle es un árbol autóctono que podría tener entre 250 y 300 años de antigüedad y cuya imagen ya fue documentada en una fotografía tomada en 1863.

Se trata de una especie cargada de historia y leyenda, considerada sagrada por diversas culturas a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en un símbolo natural de gran relevancia para la ciudad.

El almez (Celtis australis) es una especie presente en el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Destaca por su resistencia a la contaminación urbana, a las bajas temperaturas invernales y a las sequías. Sus frutos, comestibles, tienen un sabor dulce cuando la pulpa adquiere un color negro.

La serie 'Abraza tu árbol' se puso en marcha en marzo de 2023, coincidiendo con la llegada de la primavera, con el objetivo de poner en valor los árboles singulares y tesoros ambientales repartidos por las 50 provincias españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Atractivo natural

Se trata de una colección del Cupón Diario que resulta especialmente atractiva tanto para los amantes de la naturaleza como para los coleccionistas.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

También se reparten 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas cifras, así como premios para las dos primeras y últimas cifras, y reintegros de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización, así como en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.