Toledo tiene nueva consultora de fondos europeos tras la exclusión: Grupo Considera gestionará el contrato 1 año

El Ayuntamiento de Toledo ya tiene nueva consultora para la gestión de fondos europeos. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 26 de noviembre la adjudicación del contrato a la compañía Grupo Considera, especializada en consultoría ambiental, sostenibilidad y gestión de proyectos cofinanciados por la Unión Europea. La empresa tiene sedes en Sevilla, Valencia y Albacete.

El contrato de asistencia técnica, que se licitó en septiembre, cobró especial relevancia tras la reciente polémica por la exclusión de la ciudad de la convocatoria de fondos europeos EDUSI por 20 millones de euros el pasado mes de octubre. Un total de 18 consultoras especializadas han competido por este servicio.

Grupo Considera se encargará de los trabajos por un año tras presentar una oferta de 41.140 euros, que resultó ser la segunda más ventajosa para los intereses municipales.

La empresa ha sido la adjudicataria tras un proceso que se ralentizó y que llevó a la exclusión de la proposición formulada por el primer licitador clasificado, D' Aleph Iniciativas y Organización SA, con sede en Barcelona.

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, para este servicio ascendía a 69.500 euros. El Consistorio, por tanto, ha logrado adjudicar el contrato por una cantidad casi 30.000 euros más baja, con un ahorro de más del 40 %.

El proceso de adjudicación se vio afectado cuando la Junta de Contratación identificó dos ofertas excepcionalmente bajas o "temerarias", en concreto las presentadas por Grupo Considera SL (41.140 euros) y D'Aleph Iniciativas y Organización SA (la menor, con 38.195 euros).

Ambas empresas tuvieron que justificar la viabilidad de sus propuestas económicas, conforme a lo estipulado legalmente. Al final, solo la inferior fue considerada 'fuera de la ley' y excluida, resultando Grupo Considera la adjudicataria.

La entidad tiene la misión de ofrecer asesoramiento integral a todos los departamentos municipales implicados (Contratación, Intervención, Obras, Prensa, etcétera) durante el año de vigencia. Sus responsabilidades se centran en asegurar las futuras solicitudes de fondos, prestando apoyo clave en la preparación de propuestas y presupuestos; la justificación y el control del gasto; así como la lucha contra el fraude y el control ambiental, según señala el pliego del contrato.