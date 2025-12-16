La Tesorería acepta la oferta de 2 millones del Ayuntamiento de Toledo para la compra de la antigua Escuela de Enfermería

Edificio de la antigua Escuela de Enfermería de Toledo, frente al 'Hospital Virgen de la Salud'.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha aceptado la oferta del Ayuntamiento para la compra de la antigua Escuela de Enfermería de Toledo presentada con el objetivo de promover una residencia de estudiantes.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que la Tesorería ha aceptado formalmente la oferta presentada por el Consistorio para la adquisición del inmueble, tasado en dos millones de euros.

El regidor municipal ha comunicado la noticia este jueves durante la rueda de prensa para presentar el presupuesto de 2026 del Consorcio de la Ciudad de Toledo y los principales proyectos del organismo integrado por el Gobierno de España, La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital.

La adquisición de este emblemático inmueble es un paso crucial en la estrategia de recuperación de espacios para uso público para la promoción de vivienda o de alternativas de uso para jóvenes, como este caso.

El primer edil envió el 20 de noviembre una carta al organismo dependiente de la Seguridad Social para adquirir el edificio, desde hace años sin uso, y transformarlo en una residencia de estudiantes a través de una licitación, por lo que una empresa se encargaría de la gestión del mismo.

El proyecto busca revitalizar el barrio de Palomarejos, una zona que atraviesa una crisis económica y social desde el cierre del Hospital Virgen de la Salud, tras la apertura del Hospital Universitario del Polígono.

"Es la voluntad de querer apostar por la revitalización del barrio de Palomarejos porque las bondades que tiene una residencia de estudiantes son indiscutibles", afirmó el alcalde hace unas semanas.