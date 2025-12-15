José Bono celebra su 75 cumpleaños en una "acogedora villa" de Toledo: arroz, tarta y bailes con su ex

José Bono junto a su exmujer, Ana Rodríguez y sus dos hijos, Amelia y José.

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha optado por una conocida finca de la provincia de Toledo para celebrar su 75 cumpleaños este pasado domingo rodeado de familiares y algunas de las amistades que forjó durante su trayectoria política.

En los vídeos publicado por su hija Amelia en redes sociales se puede ver al exministro de Defensa relajado, soplando las velas y bailando con su exmujer, Ana Rodríguez, con quien mantiene una buena relación pese a su separación.

La Quinta de Amando, un recinto de más de 8.600 metros cuadrados situado junto a la salida 66 de la autovía A-42, ha sido el escenario de esta celebración íntima de la familia Bono.

José Bono bailando con su exmujer, Ana Rodríguez, en su fiesta de cumpleaños. Captura de la storie subida por Amelia Bono.

Este espacio especializado en bodas y todo tipo de eventos se levanta sobre una construcción histórica de los años 60, heredera de la antigua Venta de Amando que durante décadas funcionó como posada de viajeros a pie de la carretera Madrid-Toledo.

Uno de los salones de La Quinta de Amando.

Su pasado se refleja en el conjunto de naves y en la bodega original del siglo XIX que apareció durante la rehabilitación e integrada hoy como un atractivo más del lugar de celebraciones exclusivo del conocido restaurante toledano con más de 130 años de historia, Venta de Aires.

Para acceder a La Quinta atravesarás un portón histórico que da acceso a un patio empedrado de aire muy toledano. Dispone de parking privado, una acogedora villa y zonas ajardinadas con vista a la bonita ciudad de Toledo. Su capacidad total es de 500 invitados.

Globos, adornos navideños y elementos florales protagonizaron la decoración del cumpleaños de Bono en la Quinta de Amando. La extensión moderna de Venta de Aires ofrece menús especiales y de forma personalizada a cada grupo; la familia del expresidente del Congreso optó por migas manchegas, paella valenciana, entre otros platos.

Patio empedrado de La Quinta de Amando.

Aunque los precios no se concretan, los menús de boda y eventos corporativos a partir de unos 120 - 130 euros por persona, según el nivel de personalización y los extras elegidos.

Esta última aparición pública de Bono muestra la faceta más cercana del exministro y cómo su vida ha dado un giro de 180 grados, pasando de una gran exposición mediática a un día a día volcado en sus hijos y nietos.