Los ingenieros industriales de Toledo exhiben compañerismo y cercanía en su tradicional cena navideña

El Colegio de Ingenieros Industriales (COIIM) de Toledo ha celebrado este fin de semana su tradicional cena de Navidad en el emblemático restaurante Venta de Aires de la capital, una cita ya consolidada en el calendario anual de la institución. El encuentro ha reunido a más de cuarenta asistentes en una velada marcada por el compañerismo, la cercanía y el ambiente festivo, convirtiéndose en una excelente ocasión para compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los miembros del colectivo.

La cena ha contado con la presencia del presidente del COIIM Toledo, Marcelino Casas, quien ha dirigido unas palabras a los asistentes en las que ha destacado los excelentes resultados obtenidos por la delegación toledana que cerrará el ejercicio con la mayor cifra de documentos visados de los últimos diez años, según ha informado el colegio en nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente también ha informado sobre los avances de las obras que se están desarrollando en la sede del colegio, señalando que los trabajos avanzan a buen ritmo y que la inauguración de las nuevas instalaciones está prevista para el primer trimestre de 2026. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para desear unas felices fiestas y trasladar sus mejores deseos para el año nuevo a todos los miembros de la familia COIIM Toledo.

Previamente a la celebración de la cena, los asistentes han participado en una ruta guiada por la Judería de Toledo, una actividad cultural que les permitió conocer con mayor detalle algunos de los rincones más representativos de esta zona del Casco Histórico.

Durante el recorrido, visitaron espacios tan destacados como la Casa del Judío o la Sinagoga del Tránsito, poniendo en valor el rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad y completando así una jornada que combinó tradición, cultura y convivencia.