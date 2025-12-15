El épico vídeo de presentación de la tradicional San Silvestre de Toledo: "Un recorrido único entre murallas"

Un año más, la San Silvestre de Toledo volverá a convertir las calles de la ciudad en el mejor escenario para despedir el año. Soliss Seguros volverá a dar un impulso a esta cita "reafirmando su compromiso con Toledo, con su gente y con la promoción de hábitos saludables".

Un apoyo constante que permite que la San Silvestre "siga creciendo sin perder su identidad, la de una carrera cercana, popular y profundamente vinculada a la ciudad".

Por ello, la compañía ha presentado un vídeo promocional que combina algunos de los lugares más emblemáticos de Toledo con un cuidado fondo épico que invita a sumarse a la carrera. "No solo se trata de competir, sino que es una experiencia colectiva, un momento para compartir, celebrar y recordar que el deporte nos une. Un punto de partida para los nuevos retos personales", ha expresado.

La San Silvestre de Toledo se celebrará el 31 de diciembre, con un recorrido urbano que atraviesa enclaves históricos y calles llenas de encanto.

Una prueba que convertirá la ciudad en un gran circuito al aire libre en el que, tanto los corredores como los espectadores salen a la calle a despedir el año en un ambiente festivo.

"Un recorrido único entre murallas, empedrados y rincones emblemáticos, acompañado de música, emoción y el ambiente inconfundible de una cita que une a miles de personas para despedir el año corriendo. No importa el ritmo. No importa el tiempo. Importa vivir la ciudad de una forma diferente", han sentenciado.