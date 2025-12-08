6,7 millones de inversión para terminar las 86 viviendas paralizadas desde 2011 en el barrio del Polígono de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la licitación de la terminación de las 86 viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, cuya construcción se encontraba paralizada desde 2011. Su ubicación

La licitación se realizará a través de la empresa pública GICAMAN, con un presupuesto de 6,7 millones de euros sin IVA, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de enero de 2026. Se prevé que las obras estén finalizadas para finales de 2026.

Se trata de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), con calificación provisional de 2011, parcialmente modificada en 2012, que estarán destinadas a la venta.

Estas viviendas se encuentran en la calle Guadalmena y su finalización supondrá un importante impulso a la oferta de vivienda en Toledo. Su ubicación es estratégica, muy cerca del Hospital Universitario de Toledo y en la misma manzana donde se está construyendo otra promoción de alquiler asequible.

Obras pendientes

El proyecto contempla la ejecución de aproximadamente un 30 % de la obra pendiente, incluyendo reparaciones de los elementos deteriorados por el paso del tiempo, la finalización de los trabajos interiores y exteriores, así como la adaptación de la edificación a la normativa vigente.

Entre las actuaciones previstas destacan la sustitución de carpinterías exteriores y modificaciones de los elementos de la envolvente, como fachadas y cubiertas. Además se actualizarán las instalaciones térmicas, incluyendo energía solar, climatización y agua caliente sanitaria.

También se llevarán a cabo las obras de acabado en interiores, garajes y zonas comunes, garantizando la calidad y funcionalidad de la promoción.

Paralización

Desde la paralización de las obras en 2011, GICAMAN ha mantenido el complejo bajo vigilancia 24 horas con seguridad privada, evitando actos vandálicos o sustracciones. Por ello, el deterioro que presenta el edificio es únicamente fruto del tiempo transcurrido, sin daños externos adicionales.

Con la finalización de estas viviendas, se espera no solo completar una promoción histórica, sino también revitalizar el barrio de Santa María de Benquerencia y contribuir a satisfacer la demanda de vivienda protegida en Toledo.