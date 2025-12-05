Toledo dedica una calle de la Escuela de Educación Física a Antón, Fiz, Rey y Juzdado, los "Reyes del Maratón"

El Ayuntamiento de Toledo ha homenajeado este viernes a cuatro leyendas del atletismo español, como son Abel Antón, Martín Fiz, Julio Rey y Alberto Juzdado, con una calle en la Escuela Central de Educación Física llamada "Reyes del Maratón". Además, ha impreso sus manos y firmas en placas de barro que quedarán expuestas en la vía.

Los cuatro atletas han destacado que este tipo de homenajes ponen en valor el deporte y a los deportistas. Julio Rey ha recordado sus inicios en la pista de atletismo de la Escuela Central de Educación Física cuando era solo un niño y las muchas horas que entrenó en estas instalaciones.

Abel Antón ha destacado la tradición maratoniana de Toledo y ha rememorado sus primeras competiciones en esta pista, donde disputó varios campeonatos y logró títulos en 5.000 y 1.500 metros.

Martín Fiz ha calificado el reconocimiento como "único y distinto" a todos los que había recibido, en un "acto cercano donde estamos con la gente con la que más nos gusta estar, la del maratón".

Por último, Alberto Juzdado ha agradecido este acto y la acogida de la ciudad. "Me llevo solo cosas bonitas de Toledo. La futura Maratón será una cita a la altura de una ciudad espectacular".

"Suponen un ejemplo"

Por su parte, el alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado el significado que estos atletas han tenido para varias generaciones y ha dicho que toda la ciudad quería darles las gracias "por el ejemplo que suponen, especialmente para quienes empiezan".

"Los éxitos de los homenajeados no fueron individuales, sino colectivos, de todo un país. La estrecha relación de la ciudad con el atletismo se verá reforzada con la primera Maratón de Toledo, un proyecto que supondrá un antes y un después para el deporte", ha sentenciado.