Toledo activa un operativo especial de cortes de tráfico este puente ante la "gran afluencia de público que se espera"

El Ayuntamiento de Toledo ha establecido un operativo de cortes de tráfico en la ciudad con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada que se celebra este fin de semana. Una medida que arrancará a las 12 horas del mediodía y se mantendrá hasta las 22 horas de la noche ante la "gran afluencia de público y vehículos que se espera".

Según ha informado el Consistorio, la Policía Local cortará el paso a los vehículos en la Puerta de Bisagra hasta la plaza de Zocodover cuando lo considere, teniendo en cuenta la retención de tráfico en la subida al Casco Histórico y los aforos de los aparcamientos en el interior del Casco y el flujo y concentración de personas en el paseo del Miradero y Zocodover.

No obstante, habrá excepciones en el tramo entre la Puerta de Bisagra y Zocodover para taxis y autobuses urbanos, aunque estos últimos podrán desviarse hasta la terminal en las dársenas de Safont en situaciones extraordinarias. También podrán acceder los vecinos residentes en esta zona y los turistas alojados en hoteles.

Los residentes que cuenten con la autorización para el paso por el túnel de sindicatos, Capuchinos o clientes de hoteles y del garaje Alcázar podrán pasar por las calles Cervantes, Unión y Paz para llegar hasta la cuesta de Carlos V.

Por último, se cortará el tráfico de acceso a la plaza del Ayuntamiento cuando la concentración de público lo haga preciso, con excepción de los vecinos de la calle Cardenal Cisneros.

Y podrá cortarse también de manera puntual la calle Marqués de Mendigorría si se producen retenciones en la zona de la Puerta de Bisagra y viales adyacentes.