Un ciclo de tres conciertos "de máximo nivel" conmemorará el VIII Centenario de la Catedral de Toledo

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha presentado este viernes el ciclo de tres conciertos que se ha programado con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo. Tres actos que tendrán lugar los días 13 de diciembre, 7 de febrero y 21 de febrero.

Durante la presentación, Tolón ha estado acompañada por el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; el presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles; y el responsable de la programación musical del VIII Centenario, Juan José Montero.

El concierto del 13 de diciembre será a cargo de La Grand Chapelle y la dirección de Albert Recasens; el del 7 de febrero de 2026 a cargo de Ensamble Cisneros y los Seises de la Catedral, dirigidos por Juan José Montero; y el del 21 de febrero a cargo de Ensamble Alfonsí y la dirección de Jota Martínez.

"Son tres conciertos de máximo nivel que cuentan con el apoyo económico del Gobierno de España. El octavo centenario de la Catedral de Toledo es un acontecimiento de una gran trascendencia, dada la significación espiritual y religiosa del Templo Primado dentro de la Iglesia católica, pero también por su relevancia patrimonial y social. Es un ciclo que tiene una proyección universal e internacional", ha informado.

Ayudas del Gobierno

Por otro lado, ha recordado que el pasado mes de julio se aprobó la declaración de la conmemoración como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, una medida que supone un reconocimiento institucional y que "permite movilizar recursos económicos y fomentar la colaboración público-privada para el engrandecimiento de la efeméride".

"Para estar a la altura, hay que contar con entidades e instituciones de reconocido prestigio. Sin duda, la Real Fundación Toledo es una de ellas desde su creación en 1989. Por ello, felicito a la Fundación Primatialis Sedes Toletana, entidad encargada de organizar el octavo centenario, por elegir a la Real Fundación para que dirija la faceta musical de la programación", ha expresado.

Por último, Tolón ha destacado que la fuerza de la conmemoración "reside en la unidad de todas las instituciones".