El colegio Garcilaso de la Vega impulsa una ola de apoyo a la familia que lo perdió todo en el incendio de su piso en Toledo

Dos días después del incendio, este es el estado del inmueble donde se originaron las llamas que arrasaron el primer piso del número 2 de Buenavista.

La mañana del pasado martes, la Ronda de Buenavista, en Toledo, se convirtió en el escenario de un devastador incendio que ha dejado a una familia con lo puesto. El fuego calcinó un primer piso del número 2 y envió al padre de familia, de 52 años, al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresado. La madre y su hijo de 5 años escaparon del suceso por apenas minutos, camino al colegio.

Frente a la desolación del inmueble, ahora con la fachada ennegrecida y con restos de enseres quemados en su pequeña terraza, la respuesta de la comunidad ha sido inmediata y contundente. El colegio Garcilaso de la Vega, centro educativo del menor, se ha erigido en el epicentro de una movilización solidaria que se enfoca en proporcionar soluciones tangibles y a largo plazo.

La comunidad educativa, a través de la AMPA, ha coordinado el esfuerzo. Tras cubrir las urgencias iniciales, como ropa y artículos para el niño y juguetes, la ayuda se centra ahora en dos ejes fundamentales para la reconstrucción de la vida familiar: la consecución de una vivienda a largo plazo que sustituya al piso completamente destruido y la facilitación de un puesto de trabajo para la madre, indispensable para recuperar su autonomía económica.

"Tenemos que demostrar la gran familia que somos. De verdad, nos necesitan", es el mensaje de urgencia que el colegio ha transmitido a sus familias y también a la ciudadanía a través de las redes sociales.

La madre y el niño están recibiendo alojamiento temporal en un hostal, un gasto cubierto por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. La concejala del área, Marisol Illescas, ha asegurado un protocolo de acompañamiento de al menos un mes, enfatizando que "no se les va a dejar solos ni en la calle, nunca". Sin embargo, el objetivo de la familia es recuperar su autonomía con un hogar propio.

El suceso, que se declaró sobre las 9 de la mañana, movilizó y asustó a los vecinos a partes iguales. Un acto de arrojo marcó el inicio de la intervención porque un bombero del Consorcio Provincial, que es padre en el propio Garcilaso, fue uno de los primeros en llegar y logró rescatar al herido por una ventana. Nueve personas más fueron afectadas por inhalación de humo, aunque todas recibieron el alta ese mismo día y regresaron a sus hogares, entre ellos dos policías nacionales.

Ayuda económica

Para canalizar la ayuda, la AMPA ha dispuesto una cuenta bancaria, apelando a la conciencia colectiva: "Toda ayuda, por pequeña que sea, será bienvenida. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros". El número de cuenta facilitado es ES75 3190 4003 2447 2113 0922, indicando el concepto 'Ayuda incendio'.

La Policía Científica y los técnicos municipales han inspeccionado el inmueble este miércoles, que presenta daños totales, para determinar las circunstancias del incidente. Mientras se esclarecen los hechos, la respuesta de Toledo pone el foco en lo esencial: el apoyo humano y la reconstrucción práctica de un futuro.