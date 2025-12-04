El alcalde de Talavera anuncia la cesión de una parcela municipal a Cocemfe: "Podrá seguir creciendo y ayudando"

El alcalde de Talavera visita la finalización de las obras de acondicionamiento y mejora de accesibilidad en la conocida como 'manzana sociosanitaria'. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha anunciado el inicio del expediente para la cesión de una parcela municipal a Cocemfe Talavera, dando respuesta a una reivindicación "histórica" de la entidad.

La cesión permitirá que Cocemfe pueda ampliar sus servicios y llevar a cabo la construcción de un nuevo centro de neurorehabilitación en la ciudad.

Gregorio ha explicado que la parcela había sido adjudicada anteriormente a otra entidad que nunca llegó a hacer uso de ella, y que tras la reunión formal de la misma, el Ayuntamiento ha activado el proceso administrativo para que pase a disposición de Cocemfe.

El alcalde de Talavera visita la finalización de las obras de acondicionamiento y mejora de accesibilidad en la conocida como 'manzana sociosanitaria'. Ayuntamiento Talavera de la Reina

El alcalde ha agradecido el impulso de la Concejalía de Discapacidad, que "ha trabajado intensamente para facilitar que Cocemfe pueda seguir creciendo y desarrollando nuevos proyectos destinados a sus usuarios".

Nuevas intervenciones

Además, el regidor ha avanzado que este viernes se elevará a la Junta de Gobierno Local la aprobación del nuevo contrato de ayuda a domicilio, con una dotación cercana a los tres millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento asumirá el 24 %.

Como en años anteriores, esta prestación se ampliará a personas con discapacidad. "Es una gran noticia para Talavera, porque demuestra que la ciudad avanza en la buena dirección", ha señalado.

Gregorio ha reafirmado el compromiso municipal con la accesibilidad y la mejora del entorno urbano: "Seguiremos actuando en aceras, pasos de peatones y zonas escolares donde los vecinos nos han trasladado problemas. Urbanismo ya estudia nuevas intervenciones en distintos barrios".

'Manzana sociosanitaria'

Tras el anuncio, el alcalde ha visitado la conocida como 'manzana sociosanitaria', integrada por el colegio BIOS, Cocemfe Talavera y el Centro de Salud Río Tajo, donde ha podido comprobar la finalización de las obras de acondicionamiento y mejora de accesibilidad.

Gregorio, acompañado por la edil de Discapacidad, Julia González, y el concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha destacado que estas actuaciones eran "una petición largamente demandada" por asociaciones de discapacidad y usuarios.

Ampliaciones

La intervención ha consistido en la remodelación de aceras, rebajes y ampliaciones en todo el entorno. El alcalde ha recordado que "había tramos con apenas tres baldosas de ancho, donde una silla de ruedas no podía circular sin invadir la calzada".

Con esta actuación, quedan adaptadas la Calle Bruselas, la Calle París y los accesos al colegio BIOS y al Centro de Salud Río Tajo, a excepción de dos esquinas privadas pendientes de retranqueo urbanístico.

Mejoras notables

Gregorio también ha subrayado la reciente apertura de la vía situada junto al Centro de Salud Río Tajo, cerrada durante décadas y desbloqueada tras "complejos procesos de expropiación" tramitados desde Urbanismo. Una apertura que, ha dicho, "ha mejorado notablemente la accesibilidad al centro sanitario".

El alcalde ha concluido agradeciendo el trabajo coordinado de las concejalías de Urbanismo y Discapacidad: "Talavera sigue creciendo y ofreciendo mejores servicios a un sector fundamental para nuestra ciudad como son las personas con discapacidad".