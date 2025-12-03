El Ayuntamiento de Toledo sube a 119,6 M su presupuesto para 2026 sostenido con los impuestos estatales

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una modificación de su presupuesto para 2026, aumentándolo hasta los 119,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,2 millones respecto a los 117,4 millones contemplados inicialmente. Esta subida se sostiene gracias a la aportación del Estado relativa a la recaudación de impuestos estatales derivados a los ayuntamientos.

El Consistorio no había contemplado esta cantidad, toda vez que la Secretaría de Estado de Hacienda no le había indicado la previsión de aportaciones para el próximo ejercicio antes de que se elaborasen las cuentas municipales,, motivo por el que decidieron no incluir ninguna cantidad.

Finalmente, fue el pasado 18 de noviembre cuando llegó la estimación del Ministerio, una vez que el proyecto de presupuestos ya había pasado por Junta de Gobierno Local, motivo por el que decidieron esperar a la previsible aprobación del incremento salarial de los funcionarios para realizar una única modificación del presupuesto.

Así lo ha indicado este miércoles la vicealcaldesa de Toledo y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, que ha ejercido como portavoz ocasional del equipo de Gobierno, en sustitución de Juanjo Alcalde, que se encuentra fuera de la ciudad.

La edil ha explicado que las cuentas se quedan equilibradas por el incremento de ingresos por la aportación estatal, de 2,1 millones, y el crecimiento de los gastos por la subida salarial aprobada por el Gobierno para los funcionarios, del 2,5 % para 2025, y del 1,5 % para 2026, de 2,4 millones. El Ayuntamiento ya había contemplado un fondo de contingencia de 730.000 euros, por lo que la diferencia se cubre con los ingresos por la recaudación del Estado.

Además, queda un superávit de 400.000 euros que se destinará a afrontar la subida salarial de los funcionarios de los patronatos vinculados al Ayuntamiento. "Entendemos que con esa cantidad va a haber más que suficiente", ha afirmado Cañizares.

Las enmiendas: hasta este viernes

Esta modificación presupuestaria no varía el calendario de la aprobación definitiva de las cuentas para el próximo ejercicio, tal y como ha quedado acordado entre los cuatro grupos con representación municipal.

Los partidos tienen de plazo hasta este viernes 5 de diciembre, a las 12:00 horas, para presentar sus alegaciones al presupuesto. El día 15 se celebrará la Comisión de Hacienda para estudiarlas y aprobar el documento, previsiblemente sin sorpresas con el acuerdo de PP y Vox. La decisión será ratificada en el Pleno municipal del día 18 para empezar su aplicación el 1 de enero.

Inés Cañizares no ha desvelado si Vox presentará enmiendas, aunque ha recalcado la voluntad de acuerdo con el PP al considerar que las cuentas son "buenas" para la ciudad. Ha insistido en que están pactadas al 99,7 %, a falta de algunos pequeños flecos, y se ha mostrado satisfecha de que el alcalde Carlos Velázquez y el concejal de Hacienda Juanjo Alcalde hayan sido receptivos con su propuesta de aplicar la tasa de Policía Local para cobrar una cantidad cuando se prestan servicios para eventos privados. "Supondrá recaudar de manera justa sin aumentar los impuestos a los toledanos", ha destacado.

La concejala ha reconocido no tener aún una estimación de los ingresos que supondría para las arcas municipales, pero entiende que, aunque no están reflejados en el presupuesto de 2026, se podrían empezar a aplicar por acuerdo, insistiendo en que los ingresos extra siempre son bienvenidos y no suponen un problema, porque el desequilibrio solo llegaría si hubiese gastos adicionales sin ingresos.