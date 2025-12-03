El Ayuntamiento de Toledo modifica su presupuesto de 2026 para incluir la subida salarial de los funcionarios

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado una modificación en su proyecto de presupuesto de 2026 para incorporar la subida salarial de los funcionarios, recién aprobada este martes por el Gobierno de España. La subida se concreta en un 2,5 % para el año 2025 y un 2 % para 2026.

La Junta de Gobierno Local, reunida este martes, ha dado luz verde a esta modificación de las cuentas municipales para el próximo ejercicio. El ejecutivo recuerda que el proyecto presupuestario ya incluía una partida de contingencia de 730.000 euros, de la que previsiblemente saldrá parte de la financiación para este incremento.

El equipo liderado por Carlos Velázquez asegura que el Consistorio no tendrá problemas para asumir esta medida, dado que cuenta con ingresos extraordinarios que facilitarán su aplicación sin contratiempos.

El presupuesto del Ayuntamiento para el próximo ejercicio ascenderá a 117,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 8,3 millones de euros, o un 7,6 % más, respecto al ejercicio anterior.

El gasto de personal consumirá el 31,8 % del presupuesto total, alcanzando los 37,4 millones de euros. Esto implica un aumento de 1,4 millones, un 3,9 % más que en 2025. El incremento se justifica por la consolidación del 0,5 % de subida salarial de 2024, pagado en 2025. El anexo de plantilla incorpora una tasa de reposición de 18 plazas entre funcionarios y personal laboral, con un coste total de 818.795 euros.

Licitación del puente Polígono-Azucaica

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno también ha dado un nuevo paso para la construcción del futuro vial de conexión entre el Polígono y Azucaica. Se ha aprobado la licitación para la redacción del proyecto de la obra, una infraestructura que supondrá una inversión total de 15 millones de euros.

Cabe recordar que el Pleno municipal ya aprobó el pasado 26 de septiembre el plan de infraestructuras necesario para este puente, que tendrá 2.410 metros de longitud. Su construcción permitirá la conexión directa entre ambos barrios, que actualmente permanecen separados por el cauce del río Tajo.

El trazado previsto partirá de la calle Río Jarama, en el Polígono, discurrirá por la carretera comarcal CM-4001, y concluirá en la calle Cañada del barrio de Azucaica.