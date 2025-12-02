Los vecinos del edificio en Buenavista (Toledo): "Tres incendios en navidades y ahora este. Menuda mala suerte"

La mañana de este martes ha sido especialmente dura para los vecinos de la Ronda de Buenavista, en Toledo. Un incendio declarado en una vivienda ha provocado momentos de gran tensión en la urbanización, donde los residentes "vivieron minutos de auténtica angustia" antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Uno de los vecinos de la urbanización afectada ha relatado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha con la voz temblorosa lo ocurrido. "Primero vimos fuego y a los diez o quince minutos empezaron tres explosiones seguidas", explica.

El conserje del edificio y un vecino que es agente de policía han sido los primeros en reaccionar e intentaron acceder a la vivienda para sacar al propietario, que, según su testimonio, se encontraba en el rellano "medio inconsciente".

Imágenes del suceso ocurrido esta mañana en Toledo. Javier Longobardo

La vivienda afectada estaba ocupada por un hombre de unos 50 años, que según los testigos estaba solo en el interior.

Fuego avanzado

"No han podido desalojar del todo el humo que había", cuenta este vecino. Aún así fue posible evacuar la vivienda contigua, donde residen unos vecinos de edad avanzada, que según las primeras informaciones se encuentran bien.

El fuego se inició, según los vecinos, en torno a las 8:30-8:45 de la mañana, aunque nadie pudo ver con claridad cómo comenzaron las llamas. "De repente estaba el fuego ya en toda la casa. Ha reventado puertas, ventanas... todo", relata el testigo, todavía impactado.

Vecinos asomados en un balcón durante el suceso ocurrido en Toledo. Javier Longobardo

La escena ha sido especialmente dramática cuando han intentado auxiliar al propietario desde el exterior. "Le han intentado sacar con una escalera del conserje; él ha intentado saltar por la terraza de la cocina...Al final han conseguido llevarlo hacia otra casa que no estaba ardiendo", explica.

Lo vivido ha despertado recuerdos amargos en la urbanización, donde, según el vecino, ya se han registrado otros incendios en navidades. "En esta urbanización siempre pasa algo así por estas fechas. Ya ha habido tres incendios en navidades y ahora este. Menuda mala suerte", lamenta el residente.

Vecinos en pijama

A esa primera voz se sumaba minutos después otro testimonio directo: el de Alberto y Ana, vecinos del piso inmediatamente superior y del de enfrente de la vivienda incendiada. Todavía en pijama y temblando de frío en la calle, trataban de asimilar lo ocurrido.

"Estábamos durmiendo. Hemos oído una explosión y nos hemos levantado exaltados", cuenta Alberto.

Vecinos en el lugar de los hechos. Javier Longobardo

"Cogimos lo primero y salimos corriendo, porque enseguida salía humo por la puerta del vecino y ya las llamas estaban fuera".

Ana, que lo escuchaba a su lado, añadía que durante la evacuación vieron cómo se rompían cristales de la terraza del piso afectado. "Golpes... alguien la estaba rompiendo desde dentro", explica.

Ambos admiten que, aunque ahora están más tranquilos, la preocupación sigue presente. "No podemos volver a nuestras casas todavía. Dicen que los cristales de nuestra vivienda no están todos, eso da esperanza", cuenta Alberto, resignado.

Un niño fuera de peligro

Durante la confusión inicial ha surgido la preocupación sobre si en la vivienda incendiada había un niño. Los vecinos confirmaron más tarde que el menor estaba en el colegio en el momento del incendio: "Ha ido al cole sin problema", aclara Alberto al ser preguntado.

También fueron evacuados los vecinos de la vivienda contigua, un matrimonio de edad avanzada que se encuentra fuera de peligro.

Bomberos inspeccionando la vivienda afectada. Javier Longobardo

Aunque el susto ha sido grande, los vecinos coinciden en que lo importante es que, por ahora, todos los evacuados están bien y se espera que en las próximas horas puedan regresar a sus viviendas para evaluar los daños.