CCOO paralizará los centros de trabajo si no se consiguen incrementos "justos" : 8,7 % de poder adquisitivo menos

Bajo el lema 'Trabajamos más pero cobramos menos', más de 200 personas se han manifestado este lunes en Toledo entre la Puerta de Bisagra y la sede de la federación empresarial FEDETO para exigir incrementos salariales por encima de la media nacional.

Las personas trabajadoras denuncian que la provincia ha perdido un 8,7 % de poder adquisitivo en los últimos años, la mayor caída de toda Castilla-La Mancha.

La marcha ha concluido en el Paseo de Recaredo, donde representantes sindicales reclamaron a la patronal que "abandone las mentiras y las posturas rácanas" ante una realidad que, según defienden, evidencia que los salarios llevan años quedándose atrás mientras la productividad empresarial no deja de crecer.

Manifestación de CCOO en Toledo. Javier Longobardo

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha subrayado que la provincia se sitúa entre las tres con salarios más bajos de España. "Los trabajadores y trabajadoras de Toledo hemos perdido prácticamente nueve puntos de poder adquisitivo, pese a que la productividad de las empresas ha aumentado más de un 51%", ha denunciado.

Salario mínimo interprofesional

Pérez ha criticado además el "manido argumento del absentismo" utilizado por algunas patronales para justificar incrementos insuficientes. En este sentido, ha adelantado que el sindicato propondrá una mesa de negociación con subidas salariales superiores a la media nacional, con el objetivo de recuperar parte de lo perdido. También ha defendido una reducción progresiva de la jornada laboral: "Trabajamos 21 horas más al año que en el resto de España y cobramos menos".

CCOO ha alertado de que "muchas categorías profesionales en numerosos convenios rozan el salario mínimo interprofesional", una situación que, a juicio de Pérez, "es una absoluta vergüenza".

Deterioro continuado

El sindicato considera que esta precariedad explica por qué muchos trabajadores optan por marcharse a otros sectores o a comunidades limítrofes, donde pueden cobrar hasta un 25% más.

Los datos difundidos por el sindicato reflejan un deterioro continuado del poder adquisitivo en la provincia. Desde 2020, los salarios han aumentado un 11,5 %, mientras que el IPC acumulado alcanza el 20,1 %, lo que implica una pérdida del 8,7 % para las familias toledanas.

Subida salarial

La subida salarial media pactada en los convenios de ámbito sectorial en lo que va de año es del 2,91 %, por debajo tanto del promedio regional (2,97 %) como del nacional (3,53 %).

El salario medio bruto anual en Castilla-La Mancha es de 24.886 euros, 3.164 euros menos que la media española. El salario medio —el que perciben la mayoría de personas trabajadoras— es de 21.071 euros. La brecha respecto a comunidades limítrofes como Madrid supera los 7.300 euros anuales.

Manifestación CCOO Toledo. Javier Longobardo

En la provincia de Toledo, la negociación colectiva afecta a 122.768 trabajadores distribuidos en 17 convenios sectoriales que actualmente están en vigor.

Nueve convenios

De cara a 2026, será necesario revisar y negociar nueve convenios que incluyen a 43.900 personas: campo, vinícolas, aceites, panaderías, madera, comercio, hostelería, transporte de viajeros y aguas.

CCOO ha anunciado que comercio general (14.700 trabajadores) y hostelería (10.700) serán los sectores prioritarios, al ser los de mayor impacto. El sindicato aspira a que estos convenios actúen como "locomotoras" de mejora salarial para el resto de la provincia.

Manifestación CCOO Toledo. Javier Longobardo

En caso de que la patronal mantenga propuestas insuficientes, el sindicato ha advertido de que no descarta paralizar centros de trabajo como medida de presión para garantizar subidas salariales "justas y acordes al coste de vida".