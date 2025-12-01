El Ayuntamiento tilda de "propaganda" el anuncio del tercer carril: "Toledo no puede esperar más esta obra"

El concejal de Movilidad y Transportes de Toledo, Iñaki Jiménez, en una imagen de archivo.

El anuncio de la próxima licitación de las obras del tercer carril de la TO-23 del barrio del Polígono, esenciales para mitigar los atascos habituales en esta vía, no ha dejado indiferente al Ayuntamiento de Toledo. El concejal de Movilidad y Transporte, Iñaki Jiménez, ha tildado de "propaganda" la noticia al no estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que despierta las sospechas del equipo de Gobierno municipal.

"El Ministerio de Transportes vuelve a licitar una supuesta licitación que no existe, y no existe porque no está anunciada en el BOE y todo lo que no está anunciado en el BOE es propaganda pura y dura", ha señalado el edil.

El concejal ha explicado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, recibió "hace un año el compromiso" del ministro del área, Óscar Puente, de que la licitación estaría lista "a principios" de este año. "Han pasado cerca de doce meses y seguimos donde estamos, no tenemos nada", ha lamentado.

Jiménez ha censurado que "desde 2021 se repite el mismo anuncio y es una falta de respeto a los toledanos" y ha indicado que el regidor "lleva meses presionando" para que la obra se ejecute con la máxima celeridad posible para mejorar la movilidad. "Es una actuación clave para Toledo y Toledo no puede esperar más", ha reclamado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha celebrado la medida. "Por fin se acomete una intervención destinada a reducir los atascos”, ha señalado la concejala, criticando que el alcalde se comprometiese a mejorar la movilidad sin éxito.

Ha censurado el proyecto de Carlos Velázquez de crear un nuevo vial entre Azucaica y el Polígono, presupuestado en 15 millones de euros, que “aumentará los atascos y convertirá el Polígono Industrial en una ratonera”.

“Con esa financiación podría hacer la parte que le corresponde al Ayuntamiento de la ronda Sureste”, ha explicado la edil . " No nos podemos conformar solamente con tres carriles, necesitamos tres entradas y tres salidas en el barrio más poblado de la ciudad”, ha apuntado.