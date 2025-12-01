Las tres asociaciones que recibirán ayudas de la Diputación de Toledo para proyectos de apoyo a la discapacidad

La Diputación de Toledo continúa su apuesta por las políticas sociales con la aprobación de tres nuevas subvenciones directas de 10.000 euros para asociaciones que trabajan con distintos colectivos de personas con discapacidad o necesidades específicas de apoyo.

Unas ayudas que responden al interés social de los proyectos presentados, dirigidos a sectores especialmente sensibles de la ciudadanía provincial.

La primera subvención está dotada con 3.000 euros y se concede a la Asociación de Personas Sordociegas de Castilla-La Mancha (Asocide CLM) para el desarrollo del proyecto 'Corriendo por la Visión de Mariete'.

Esta iniciativa acompaña y visibiliza la sordoceguera en el marco del reto deportivo del ultrafondista Mario Raúl Martínez, conocido en redes sociales como m.a.r.i.e.t.e, referente nacional en divulgación sobre el Síndrome de Usher. El proyecto ha promovido la participación de personas sordociegas de toda la región en la quinta etapa del recorrido, que se celebró el pasado 28 de octubre de 2025.

Más ayudas

Por otro lado, la Diputación ha dado luz verde a una ayuda de 2.000 euros para la Asociación Neurodiversidad de Santa Olalla (ANSA) con el objetivo de poner en marcha el programa 'Cuidar para Cuidar: Orientación y Autocuidado para Familias con Hijos con Discapacidad'.

Esa iniciativa ofrece un espacio de apoyo emocional a madres y padres de menores con trastornos del neurodesarrollo a través de psicología y musicoterapia.

Por último, la Asociación de Personas con Dislexia y otras Dificultades de Aprendizaje de la Provincia de Toledo (Distolexia) recibirá 5.000 euros para el desarrollo del proyecto 'Servicios en Orientación Pedagógica e Inglés'.

En concreto, se proporciona orientación pedagógica especializada y apoyo específico en lengua inglesa, un ámbito especialmente complejo para el alumnado con dislexia debido a la opacidad del idioma.

Las tres subvenciones se integran en el Plan de Apoyo Social impulsado por la Diputación de Toledo, "cuyo compromiso con la inclusión y la cohesión territorial se refleja en su colaboración constante con entidades del tercer sector que trabajan en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias".