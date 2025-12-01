Abre una tienda de devoluciones de Amazon, Shein y AliExpress en un pueblo de Toledo: productos desde 1€

Burguillos de Toledo se suma al fenómeno de las tiendas de devoluciones con la apertura del gigantesco local de Crazy Day Factory en kilómetro 79 de la carretera nacional 401, muy cerca de la capital regional y con fácil acceso.

Este outlet vende productos procedentes de comercios electrónicos como Amazon, Shein o AliExpress a precios que arrancan desde solo un euro. Se trata del segundo establecimiento de la marca en la provincia que se une al ya en activo en la calle Río Jarama del barrio de El Polígono de Toledo.

En las interminables estanterías y cajoneras que dispone Crazy Day Factory en el municipio toledano podrán encontrar desde productos del hogar hasta juguetes, teléfonos o pequeños electrodomésticos, muchos de ellos provenientes de devoluciones de paquetería o excedentes.

Asimismo, Crazy Day Factory impulsa su oferta de moda con prendas de grandes plataformas como Shein, Halara, Cupshe o JJ's House. En esta sección se pueden encontrar chaquetas, vestidos, faldas, sudaderas, pantalones, lencería, ropa infantil y de hombre que se mueven en un rango de precios de entre los 5 y 10 euros.

Su particular sistema de precios funciona de forma decreciente, de manera que cada visita se convierte en una especie de 'búsqueda del tesoro'. Cada viernes, antes de la apertura, se realiza un restock completo y todos los productos se ponen a la venta por un precio que según avanza la semana va disminuyendo hasta alcanzar un euro en algunas ocasiones.

Los cazadores de chollos podrán visitar esta nueva tienda en Burguillos de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas excepto los jueves solo abren de 10:00 a 13:00 horas del mediodía.

Este formato rompe con la idea de tienda tradicional y es el cliente quien tiene que rebuscar en grandes baúles llenos de mercancía, lo que aporta una experiencia lúdica y casi adictiva.

La clave está en mirar con calma, revisar bien el estado de los artículos y en el caso de la electrónica comprobar su funcionamiento en los puntos habilitados.

Esta nueva tienda en Burguillos se suma al plan de expansión de Crazy Day Factory en España que se centra sobre todo en Madrid, Valencia, Murcia, Sevilla y ahora Toledo. Para muchos consumidores estos outlets de devoluciones se han convertido en una alternativa para acceder a productos de gran valor a 'precios de locura'.