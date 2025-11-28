Toledo celebra el centenario de su Catedral con música de la orquesta del Teatro Real y el coro de RTVE

La Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana, con la colaboración económica del Ministerio de Cultura, han puesto en marcha la programación musical que abrirá oficialmente la conmemoración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de Toledo, cuyo aniversario se celebrará en 2026.

Este adelanto, denominado Preludio Musical, ofrece un ciclo de tres conciertos que marcará el inicio de una ambiciosa agenda cultural diseñada para resaltar el patrimonio musical del templo toledano.

La cooperación entre ambas instituciones, consolidada desde el éxito del Año Greco en 2014 y la continuidad del Festival de Música El Greco en Toledo, ha permitido configurar un proyecto de gran calidad artística.

Preludio Musical. Real Fundación de Toledo

Las tradicionales batallas de órganos, ahora convertidas en un referente cultural nacional, volverán a ocupar un lugar destacado dentro de la programación especial que se está ultimando para 2026.

Participación de prestigio

La agenda prevista recuperará la música compuesta en la propia Catedral por maestros vinculados a su histórica capilla musical, así como los instrumentos originales empleados en su interpretación, considerados parte esencial del legado patrimonial del templo.

Además, se prevé la participación de formaciones de prestigio como la orquesta del Teatro Real, el coro de RTVE y reconocidos intérpretes del panorama nacional e internacional.

Interpretaciones

Los tres conciertos del Preludio Musical del Centenario se llevarán a cabo el 13 de diciembre de 2025, el 7 de febrero de 2026 y el 21 de febrero de 2026, todos en la Catedral de Toledo. A continuación se adjunta más información:

13 de diciembre de 2025 – Catedral de Toledo

Diego Ortiz: In festis Beatae Mariae Virginis

La Grande Chapelle — Dirección: Albert Recasens

7 de febrero de 2026 – Catedral de Toledo

Sonoridades de la Catedral de Toledo en el umbral del Renacimiento (1495–1517)

Ensamble Cisneros y Seises de la Catedral — Dirección: Juan José Montero

21 de febrero de 2026 – Catedral de Toledo

Milagros de Santa María en la Catedral de Toledo

Ensamble Alfonsí — Dirección: Jota Martínez

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web www.musicagreco.com o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo, de lunes a viernes entre las 9:30 y las 14:30 horas. Los precios varían entre 10 y 20 euros, y quienes deseen asistir a las tres actuaciones podrán beneficiarse de un abono con un 25 % de descuento.