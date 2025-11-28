La San Silvestre Toledana presenta su camiseta oficial: una prenda que rinde homenaje a la Plaza de Zocodover

La San Silvestre Toledana, la tradicional y multitudinaria carrera popular de cada 31 de diciembre, da un nuevo paso en la construcción de una identidad visual sólida y reconocible para su 43ª edición. Este viernes se ha presentado la camiseta técnica oficial de la carrera absoluta, así como la nueva medalla finisher que recibirán todos aquellos atletas que logran cruzar la línea de meta.

Según una nota de prensa remitida por Soliss, socio patrocinador de la prueba, el diseño de la camiseta vuelve a destacar por su cuidado estético y calidad, manteniendo la línea de los últimos años.

La prenda es obra de Javier Vivar, colaborador habitual de la carrera, y rinde homenaje a la Plaza de Zocodover, uno de los espacios más emblemáticos de Toledo y punto de salida durante décadas para miles de corredores.

Fabricada por JOMA

La camiseta, fabricada por JOMA, está confeccionada con materiales técnicos de alta calidad, pensados no solo para lucir en la prueba sino también para su uso posterior en entrenamientos y actividades deportivas.

Junto a la camiseta, la organización ha mostrado la principal novedad de esta edición: la nueva medalla finisher. Según la compañía aseguradora, la pieza, realizada por TODOTROFEO, destaca por su nivel de detalle y por reproducir de forma fiel el diseño de la camiseta oficial, convirtiéndose en un recuerdo único para quienes completen los ocho kilómetros del trazado.

La medalla incorpora en su parte trasera un espacio destinado a grabar el nombre y la marca personal de cada participante, un servicio que podría implementarse en futuras ediciones en función de la demanda.