Toledo activará el sentido único peatonal en el Casco Histórico solo con aforo crítico y garantiza siempre el acceso a los vecinos

El Ayuntamiento de Toledo, en coordinación con la Policía Local, ha diseñado un dispositivo de sentido único peatonal en el eje comercial del Casco Histórico. El objetivo es garantizar la seguridad y la accesibilidad de los ciudadanos y los vecinos residentes. Esta medida solo se activará cuando la Policía Local lo considere "imprescindible" debido al aforo, permitiendo siempre el acceso de los residentes a sus viviendas. Los vecinos de la calle Hombre de Palo, en particular, tendrán acceso a sus viviendas cuando lo requieran, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El dispositivo estará "debidamente indicado" con una señalización específica. La medida es similar a la dispuesta en años anteriores, aunque con la novedad de que el sentido peatonal será el mismo que el del tráfico rodado. De este modo, el eje peatonal entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento discurrirá por las calles Comercio y Hombre de Palo, zonas que concentran el mayor volumen de público, especialmente la calle Hombre de Palo. Para mejorar la circulación en esta vía, se habilitará en sentido único desde la plaza del Ayuntamiento y Arco de Palacio hacia la plaza de Zocodover.

Cuando el aforo obligue a activar el dispositivo, no se podrá acceder a la calle Hombre de Palo desde las Cuatro Calles. En caso de activarse, el sentido único sería desde las Cuatro Calles por la calle Chapinería y/o Martín Gamero hacia la calle Cardenal Cisneros, Arco de Palacio y Calle Hombre de Palo, para llegar de nuevo a las Cuatro Calles.

En lugar de acceder a Hombre de Palo desde Cuatro Calles, se recomienda continuar por las calles Chapinería o Martín Gamero para retomar el circuito. Además, se aconseja que para acceder a la plaza del Ayuntamiento desde la plaza de Zocodover se haga por la calle de la Magdalena, calle Tornerías, plaza Mayor, calle Sixto Ramón Parro y calle Cardenal Cisneros.

Ya desde la plaza del Ayuntamiento, se podrá regresar a la plaza de Zocodover por cualquier itinerario, teniendo en cuenta que, los días que se active el dispositivo, la calle Hombre de Palo se habilitará exclusivamente en sentido calle Comercio hasta la plaza de Zocodover. Adicionalmente, existe un vial alternativo desde las Cuatro Calles por la calle Cordonerías, Travesía de la Sal, calle de la Sal, calle de la Granada, Arco de Palacio hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Aparcamiento en el Salvador

En cuanto al estacionamiento, los vecinos de la calle Hombre de Palo dispondrán de un aparcamiento reservado mientras se active el dispositivo, con nueve plazas en la calle de El Salvador. Este estacionamiento estará disponible desde las 15:30 hasta las 7:30 horas del día siguiente en días laborables, y sábados y festivos durante todo el día.

El Ayuntamiento de Toledo agradece la colaboración ciudadana y recuerda que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el disfrute de todos durante las festividades navideñas.