El PAU Palacio de Toledo logra luz verde para el suministro eléctrico del futuro desarrollo de 575 viviendas

El desarrollo del PAU Palacio en Toledo, que contempla la construcción de 575 viviendas en el área entre Buenavista y Valparaíso, ha dado un paso fundamental para la ejecución de su infraestructura. La inmobiliaria Vistahermosa, promotora de la actuación, ha solicitado a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta la autorización para ocupar temporalmente terrenos en la vía pecuaria 'Cordel de Guadarrama' para instalar el cableado eléctrico.

Esta gestión administrativa es indispensable para la viabilidad del proyecto, ya que permite instalar la línea eléctrica que conectará la Subestación de Transformación (S.T.) de Bargas con el nuevo sector. El tendido se efectuará mediante cableado subterráneo, una técnica que mitiga el impacto visual. La intervención afectará una longitud de 380 metros y una superficie de 608 metros cuadrados dentro de la vía pecuaria, en los términos municipales de Bargas y Toledo.

El anuncio, emitido por la Delegación Provincial en Toledo, abre un plazo legal de un mes para que cualquier persona interesada pueda formular las alegaciones oportunas sobre la ocupación del dominio público.

El documento fue firmado digitalmente el 24 de noviembre de 2025 por el Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén Torres. Este avance es crucial, ya que la dotación de servicios es el paso previo a iniciar la fase de construcción de las viviendas.