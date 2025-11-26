Llega a Toledo un taller para crear tus adornos navideños de una forma sostenible y gratuita: fechas y lugar

El Vivero Educativo Taxus, en Toledo, celebrará los días 13 y 14 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, una nueva edición de sus Talleres Navideños Sostenibles, una iniciativa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo.

Esta actividad, gratuita y dirigida al público general y a grupos familiares, pretende impulsar un ocio responsable que potencie las relaciones intergeneracionales y promueva un consumo más consciente durante la época navideña.

El vivero forma parte del Servicio de Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial, área que dirige la diputada Marina García.

Durante los talleres, los participantes podrán elaborar sus propias decoraciones navideñas utilizando exclusivamente material vegetal recolectado en el entorno cercano, siguiendo prácticas respetuosas que no perjudiquen los ecosistemas.

Valores con perspectiva sostenible

Las propuestas se realizarán mediante técnicas sencillas y accesibles, con el objetivo de poner en valor los recursos naturales desde una perspectiva sostenible y responsable.

La Diputación ha destacado que estas actividades contribuyen a acercar a la ciudadanía la importancia de la conservación del entorno, la recuperación de especies autóctonas y el respeto por la naturaleza local, pilares del trabajo que desarrolla el Vivero Taxus.

La participación requiere inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. El formulario está disponible en la web institucional www.diputoledo.es. Para más información, las personas interesadas pueden contactar en el teléfono 925 287 790 o escribir al correo viverotaxus@diputoledo.es.