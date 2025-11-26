El alcalde de Talavera de la Reina anuncia unos presupuestos "históricos" para 2026 con 85 millones de euros

Intervención del alcalde de Talavera de la Reina durante el Debate del Estado de la Ciudad. Foto: Ayuntamiento.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha anunciado que la ciudad tendrá "un presupuesto histórico de 85 millones de euros para 2026, 11 millones más que los de 2025.

Así lo ha confirmado en su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad, que se ha celebrado en el Ayuntamiento este miércoles, donde el regidor ha expuesto los trabajos realizados durante este curso y ha anunciado proyectos futuros para 2026.

Gregorio ha valorado la reducción de la deuda pública con diferentes entidades bancarias "en casi un millón". Y ha celebrado haber conseguido el 2 % cultural que otorga el Ministerio de Cultura para la rehabilitación de la muralla, para crear un recorrido visitable con un presupuesto de 2,6 millones de euros.

Además, ha apuntado a la expansión internacional de Talavera, ya que se instalará una empresa india en la ciudad y en el próximo año "será una realidad que la cerámica de Talavera tenga un espacio físico de venta en China".

También ha recordado el desarrollo del proyecto 'Talavera 25: Cinco siglos de maestría, un nuevo futuro', que contará con once nuevas esculturas cerámicas que se ubicarán en el segmento de la ribera del Tajo y 16 piezas cerámicas que se ubicarán dentro de una sala expositiva dentro del Museo de Los Molinos.

Limpieza viaria, seguridad…

Por otro lado, Gregorio ha recordado la firma del nuevo contrato de limpieza viaria, que estará en vigor la próxima década, con un presupuesto de 64 millones de euros.

En cuanto a seguridad, ha agradecido el trabajo que se realizó durante el mes de abril con las intensas lluvias que acabaron con el derrumbe del Puente Viejo y ha subrayado que la Policía Local estará distribuida en áreas especializadas a partir del 1 de enero.

Por último, el alcalde ha destacado que el AVE a Madrid estará en funcionamiento en 2030 según la información transmitida por el Ministerio de Transportes y la confirmación de Europa.

Vox apunta al crecimiento

Por su parte, el teniente de alcalde y portavoz de Vox, David Moreno, ha destacado el crecimiento de la agricultura y de la ganadería en esta legislatura. Y ha apuntado a la recuperación y mejora de más de 25 kilómetros de caminos rurales y casi 16 kilómetros asfaltados.

También al crecimiento de Talavera Ferial, pasando de 24 a más de 50 ferias. Y ha adelantado que en los próximos días se va a adjudicar la renovación de 10 parques infantiles para el uso de niños con capacidades diferentes, con un plazo de ejecución de cinco meses.

PSOE denuncia la "inacción del Gobierno"

Del lado de la oposición, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Enrique Hidalgo, ha denunciado la "inacción del equipo de Gobierno". "La gestión municipal no está a la altura de la ciudad, con promesas incumplidas como unos presupuestos desastrosos que se reducen en materia de seguridad, autónomos, comercio local y pequeñas empresas de la ciudad", ha criticado.

Asimismo, ha asegurado que el alcalde "ha abandonado a los jóvenes y los mayores de la ciudad con recortes".

Por último, ha apuntado que "el patrimonio histórico está negligentemente abandonado, con murallas apuntaladas".