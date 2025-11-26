Acercamiento PP-Vox en la negociación del Presupuesto de Toledo: Velázquez valora aplicar la tasa de la Policía Local

Velázquez junto a la vicealcaldesa Inés Cañizares y el concejal de Urbanismo, en una imagen de archivo.

La tensión en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, formado por el PP y Vox, a causa de la negociación del Presupuesto municipal de 2026, se ha visto atenuada por un posible acuerdo que responde a una de las exigencias de la formación minoritaria.

El acercamiento se produce a raíz de la propuesta lanzada por la vicealcaldesa de Toledo y líder municipal de Vox, Inés Cañizares, de cobrar la tasa por servicios de la Policía Local y de Protección Civil como vía de financiación para incrementar la plantilla de agentes y cubrir otros gastos municipales.

Cañizares explica, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que el alcalde popular de Toledo, Carlos Velázquez, ha recogido el guante de buen grado. "Lo he hablado con el alcalde y le ha parecido una buena propuesta, que van a estudiar. Sería una fórmula adicional de ingresos", asegura la vicealcaldesa.

La concejala recuerda que el Ayuntamiento ya dispone de una ordenanza fiscal específica (la número 26) para esta tasa, aunque nunca se ha aplicado. Aunque no se dispone de un estudio económico formal de la recaudación anual prevista, Cañizares considera que su implementación permitiría acometer medidas como el incremento del número de agentes de la Policía Local, una de las peticiones de Vox en la negociación de las cuentas.

La edil indica que la aplicación de la tasa es necesaria porque los servicios de la Policía Local no deberían emplearse para atender eventos privados. No obstante, subraya que la decisión final de aplicarla requiere un acuerdo con el resto del equipo de gobierno.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda del PP, Juanjo Alcalde, se ha expresado en la misma línea de estudiar la medida, comentando a preguntas de los periodistas: "Lo estudiaremos, claro".

Ambas partes recalcan el objetivo de aprobar los presupuestos y evitar mostrar tensiones en la coalición. Vox, que afirma que sus miembros, pese a ser "libres" y con pensamientos "diversos", coinciden en lo esencial, indica que votará de forma unánime el presupuesto.

Entre sus peticiones destacan incremento de la plantilla: tres agentes de la Policía Local, dos ordenanzas para la apertura matinal de las bibliotecas municipales, y dos técnicos para el área de Urbanismo; y la reducción a la mitad de las asignaciones a los grupos políticos municipales y a las asociaciones vecinales. También la retirada de subvenciones nominativas a las asociaciones María de Padilla (violencia de género), Bolo Bolo (LGTBI) y Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Inés Cañizares y Juanjo Alcalde, quienes lideran las negociaciones, coinciden en que el grueso de las cuentas están pactadas y son "muy buenas" para Toledo.

Los partidos tienen hasta el 5 de diciembre para presentar sus enmiendas y el día 15 se celebrará la comisión de Hacienda para la votación de las cuentas, que se aprobarán de manera definitiva, si el guion oficial continúa y la mayoría aritmética del PP y Vox prevalece, en el Pleno municipal del 18 de diciembre, para iniciar su aplicación el 1 de enero de 2026.