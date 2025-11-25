Toledo suspende el premio Princesa Galiana en 2026: "PP y Vox se están cargando la igualdad", denuncia el PSOE

Ayuntamiento de Toledo ha suspendido el premio de narrativa 'Princesa de Galiana', convocado desde hace más de 20 años, y que carece de una partida económica específica en el Marisol Illescas. Elha suspendido el premio de narrativa 'Princesa de Galiana', convocado desde hace más de 20 años, y que carece de una partida económica específica en el Presupuesto Municipal de 2026. Así se ha evidenciado este martes en la Comisión municipal celebrada para presentar las cuentas del área de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, encabezada por

La justificación municipal es que se están barajando fórmulas distintas para la convocatoria del certamen con el ánimo de plantear alternativas como que parte del premio sea editar la novela ganadora, pero desde el principal partido de la oposición ven esta medida como un recorte más en materia de igualdad a cargo del bipartito PP-Vox, especialmente sangrante al coincidir con el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra la Mujer.

El Grupo Municipal Socialista ha alertado del "grave retroceso" que en materia de igualdad está sufriendo la ciudad de Toledo desde que gobierna el Partido Popular con Vox. La viceportavoz socialista, Ana Abellán, ha sido tajante: “Se están cargando la igualdad y todo lo que tiene que ver con ella. Para este gobierno, la igualdad es cero”.

Ana Abellán ha explicado que el alcalde Carlos Velázquez decidió eliminar la Concejalía de Igualdad nada más llegar a la alcaldía, suprimir las declaraciones institucionales al asumir los postulados de la ultraderecha y dejar de apoyar como Ayuntamiento las movilizaciones del 25 de noviembre y el 8 de marzo, ahora hacen actos alternativos para justificar su nulo apoyo y boicotear los que se venían haciendo durante años.

A ello se suma que incluso gestos simbólicos, como la colocación del lazo blanco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la balconada del Ayuntamiento, se haga sin diálogo y sin consenso y sin contar ni convocar a los grupos políticos ni a las asociaciones, entidades y sindicatos integrantes en el Consejo Local de la Mujer.

"Lo último contra la igualdad y la visibilidad de las mujeres" ha sido, denuncia el PSOE, la eliminación del concurso de narrativa femenina Princesa Galiana, "un referente municipal con 20 años de historia" e impulsado desde la Concejalía de Igualdad, que “no sólo no se ha convocado, sino que directamente desaparece de los presupuestos de 2026” como se ha visto reflejado en la comisión de cuentas celebrada este martes.

Sin avances "reales" en Servicios Sociales

Respecto a los Servicios Sociales, la viceportavoz socialista ha lamentado que el nuevo presupuesto “no aporte ningún avance respecto al trabajo desarrollado por el anterior gobierno socialista”. Ha explicado que, aunque se cambien los nombres de los programas, “las políticas y las iniciativas siguen siendo las mismas”.

El incremento de 100.000 euros en la partida social es, a su juicio, “insuficiente para afrontar las necesidades reales que tiene la ciudad de Toledo” y ha añadido que “para una ciudad con tantas demandas sociales, este aumento no permite hacer mucho más de lo que ya se venía realizando”, ha concluido.





Incremento "modesto" pero "decidido"

Por su parte, Marisol Illescas ha destacado que el Ayuntamiento realiza un esfuerzo "modesto pero decidido" para reforzar la atención social, especialmente en los servicios " más demandados" por la ciudadanía. ha subrayado el incremento de 200.000 euros en la ayuda a domicilio, recordando que la Junta “ no asume el precio hora real y continúa fijando un importe que no responde al coste efectivo del servicio ni a los convenios colectivos, cuya garantía también es competencia autonómica”.