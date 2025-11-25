Luz verde al VioGén en Toledo contra la violencia machista el 25-N: 2 policías especializados se ocuparán del servicio

El Ministerio del Interior ha dado la ratificación final para la integración de Toledo en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), un paso esencial y necesario que marca la puesta en marcha inminente de este servicio clave en la capital regional, después de que el Ayuntamiento se adhiriera al sistema el pasado julio.

Dos agentes de la Policía Local estarán especializados y se encargarán de la gestión directa del servicio VioGén en Toledo, si bien un total de seis policías locales han completado recientemente la formación en esta materia en la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Estos agentes adicionales garantizarán la continuidad del servicio ante situaciones como vacaciones, bajas o cualquier otra incidencia, asegurando que la protección a las víctimas se preste sin interrupciones.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha ratificado la incorporación definitiva de la capital regional al sistema este lunes, culminando así el último trámite burocrático tras la firma del protocolo de adhesión este verano.

Aquel acuerdo fue suscrito por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón (PSOE), y la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares (Vox).

Se espera que el servicio pueda ponerse en marcha la próxima semana, ya que se requieren cinco días para su aplicación efectiva tras la ratificación. Así lo ha confirmado esta tarde la concejala de Asuntos Sociales, del PP, Marisol Illescas, quien ha celebrado la noticia por la simbólica coincidencia con el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres: "No olvidaremos este 25-N", ha declarado.

En la comisión municipal de Seguridad Ciudadana de la mañana, destinada a presentar los presupuestos de 2026 de las distintas áreas de gestión, Inés Cañizares recibió la pregunta del PSOE por el funcionamiento del sistema, del que la concejala "alardea" indicando que ha sido una mujer de Vox quien lo ha puesto en marcha, y criticando que no se suscribiera en anteriores legislaturas por gobiernos socialistas.

Cañizares explicó que la ratificación final estaba pendiente y que ella misma había contactado con la delegada del Gobierno para agilizar el trámite, sin haber obtenido aún respuesta. Poco después, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del PP, Marisol Illescas, informó en una entrevista radiofónica de que la capital regional ya estaba adherida al sistema.

El sistema VioGén, gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento en 2007 en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La incorporación de Toledo permitirá una coordinación más fluida y directa entre la Policía Nacional y la Policía Local para proteger a las mujeres en situación de peligro, mejorando la comunicación para activar todos los recursos disponibles, desde ayudas económicas hasta alojamiento, además de efectuar una labor preventiva emitiendo avisos y alertas, entre otras cuestiones.