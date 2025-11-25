La Junta inicia sanciones contra Monbus por el mal servicio en la línea Talavera-Toledo: "Puerta abierta para subsanar"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado acciones sancionadoras contra la empresa Monbus por las incidencias en la línea de autobuses Talavera de la Reina-Toledo, aunque ha dejado claro que "queda abierta la puerta a que subsanen" los problemas, según ha informado este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

En rueda de prensa, Hernando ha subrayado que el Ejecutivo autonómico no va a permitir un servicio deficiente en una línea con un volumen de pasajeros tan elevado, utilizada a diario por ciudadanos que se desplazan para trabajar o estudiar. "No puede ser que tenga que estar dando explicaciones por el mal servicio que da una empresa", ha insistido.

Entre las incidencias denunciadas por los usuarios se incluyen lunas rotas, puertas que no cierran correctamente y asientos en mal estado, lo que ha generado numerosas quejas en los últimos meses.

La situación ha provocado incluso confusión sobre el uso de hojas de reclamaciones, que algunos pasajeros recibían dirigidas a la Xunta de Galicia, algo que Hernando ha calificado de "problema burocrático que no puede impedir resolver la situación".

Oportunidad para subsanar

El consejero ha recordado que Monbus también presta el servicio urbano en Talavera de la Reina, y ha advertido que, si la empresa no subsana las deficiencias señaladas, el Gobierno regional procederá a sancionarla.

"Queda abierta la puerta a que subsanen estos problemas, pero si no lo hacen, vamos a sancionar a la empresa", ha enfatizado Hernando.

Desde el Ejecutivo autonómico han destacado que este tipo de medidas buscan garantizar la seguridad y la calidad del transporte público, especialmente en líneas con gran afluencia de pasajeros, donde las deficiencias pueden afectar a miles de personas diariamente.

Incidencias continuadas

Los usuarios de la línea Talavera-Toledo han venido denunciando un servicio irregular que incluye retrasos frecuentes, vehículos en mal estado y falta de mantenimiento, lo que ha generado un malestar creciente entre los pasajeros que dependen del transporte para sus desplazamientos diarios.

Con esta actuación, la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha espera mejorar la calidad del servicio y evitar que los pasajeros se vean afectados por deficiencias que podrían haberse subsanado con medidas preventivas y mantenimiento regular.