Cientos de personas salen a la calle en Toledo para conmemorar el 25N y clamar contra la violencia de género

Unas 150 personas han participado en el acto institucional celebrado este martes en el Corral de Don Diego de Toledo con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha destacado la gravedad de la violencia "que afecta a cualquier mujer por el simple hecho de serlo". "No podemos olvidar que 39 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, algo que no se puede consentir en una sociedad democrática", ha expresado.

Por ello, ha reclamado "unidad" de todas las fuerzas políticas y "respeto mutuo por cualquier manifestación, concentración o acto de sensibilización que busque visibilizar la violencia machista es bienvenido".

Durante el acto, mujeres de todas las edades y de diferentes colectivos han dado lectura al Manifiesto del Consejo Local de la Mujer para este 25N. Un documento que ha reafirmado que "la lucha contra la violencia de género es una lucha por la justicia, la igualdad y los derechos humanos".

Asimismo, el manifiesto reclama una educación igualitaria desde el respeto y la equidad; recursos suficientes para la atención a las víctimas de violencia de género; una justicia pronta y efectiva y espacios seguros para las mujeres.

Acto por el 25N en Toledo. Foto: Ayuntamiento.

Tras la lectura se ha encendido una vela por cada una de las 39 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Y se ha iniciado la marcha hacia la Plaza del Ayuntamiento, donde ha concluido este acto institucional.

Manifestación de la Plataforma 8M

Por otro lado, unas 400 personas han salido a la calle para participar en la manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo en contra de la violencia machista.

Antes de la marcha, integrantes de la plataforma han leído los nombres de las mujeres asesinadas este año.

La marcha ha partido del Paseo de la Vega y ha terminado en la plaza de Zocodover, donde se ha dado lectura a un manifiesto.