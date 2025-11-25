Cañizares pide aplicar la tasa de Policía Local y Protección Civil en Toledo para financiar más plantilla y otros gastos

La vicealcaldesa de Toledo y líder de Vox en el Ayuntamiento, Inés Cañizares, ha propuesto la aplicación de la tasa por servicios de la Policía Local y de Protección Civil como vía de financiación para incrementar la plantilla y cubrir otros gastos municipales. Así lo ha expuesto tras la Comisión de Hacienda, donde se presentaron los Presupuestos de 2026 correspondientes a las áreas de Seguridad Ciudadana (gestionada por ella) y de Movilidad, Transporte y Personal (en manos del edil del PP Iñaki Jiménez).

La concejala recordó que el Ayuntamiento dispone de una ordenanza fiscal específica para esta tasa, la número 26, que, sin embargo, nunca se ha puesto en marcha. Aunque no dispone de un estudio económico formal de la recaudación anual prevista, Cañizares considera que su implementación permitiría acometer medidas como incrementar el número de agentes, una de las peticiones de Vox en la negociación de las cuentas de 2026 con sus socios de gobierno.

Esta ordenanza lleva por título: 'Reguladora de la prestación de servicios públicos de Policía Local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos'. "La tasa por servicios de policía está contemplada, igual que los bomberos tienen la suya, porque tú pones a disposición del ciudadano unos recursos públicos para un fin particular, no un interés general. Y eso tiene su coste. Lo único que nos cuesta es aplicarlo", ha sostenido la edil.

Cañizares explica que, aunque la tasa aún no se ha aplicado, su implementación es necesaria porque los servicios de la Policía Local no deben utilizarse para atender eventos privados. No obstante, subraya que la decisión final de aplicarla no depende únicamente de ella, sino que requiere un acuerdo con el resto del equipo de gobierno.

La vicealcaldesa también planea cobrar la tasa por el uso de la ambulancia de Protección Civil. Ha afirmado que buscará su aprobación con el beneplácito del área de Presupuestos, Contabilidad y Tesorería. "Me han dicho que se puede, a través de la ordenanza que tenemos de precios públicos, a 24,95 euros la hora", indica, y añade: "Voy a poner en marcha el servicio para que cuando un particular venga a promover un evento en la calle y necesite la ambulancia de Protección Civil, pues se le cobrará".

Cañizares especifica que el cobro sería a particulares y entidades con ánimo de lucro que soliciten el servicio, pero que se eximiría a las entidades sin ánimo de lucro, en particular a aquellas registradas en el Ayuntamiento y que cuenten con utilidad pública.

Argumentos para el aumento de agentes

Cañizares se mantiene firme en la necesidad de incrementar la plantilla policial. Hace referencia a un acuerdo de modernización de la Policía Local firmado esta legislatura, que contemplaba un aumento de tres policías por año desde 2023 hasta 2025, un compromiso que, según ella, no se ha materializado pero quiere cumplir.

Argumenta que, si bien la plantilla actual permite reestructurar los servicios para ser eficientes, la incorporación de tres policías adicionales optimizaría el funcionamiento del servicio y aumentaría la cobertura.

Señala que el incremento de tres o cuatro agentes contribuiría a reducir las gratificaciones extraordinarias que actualmente abona el Ayuntamiento de Toledo, transformándolas en partidas estructurales, algo que, a su juicio, ya son de facto. Destaca la necesidad de refuerzos y guardias los domingos y en horas específicas para cubrir eventos extraordinarios.

En resumen, la líder de Vox considera que el aumento de tres policías por año, tal como se acordó al inicio de la actual legislatura, mejoraría la eficiencia y la cobertura del servicio, y permitiría reducir los costes asociados a las gratificaciones extraordinarias.

La negociación con Velázquez

Este aumento se ha convertido en un punto esencial en la negociación del Presupuesto de 2026. Cañizares señala que las conversaciones continúan, con buena voluntad por ambas partes, pero con flecos pendientes. "Están al 99,7 % hechas, falta un 0,3, pero en principio vamos por el buen camino. Nuestra intención, por supuesto, es aprobar los presupuestos. Pero bueno, ahí quedan algunas cosillas que tenemos que ver todavía que están pendientes y ya les iremos informando".

Preguntada sobre si vetará las cuentas si no se alcanza ese 0,3 % de acuerdo, Cañizares indica que el pacto podría no satisfacer la totalidad de las demandas de Vox, por lo que está dispuesta a ceder aunque deslizando que espera lo propio de sus socios populares. "El acuerdo no necesariamente tiene que llegar al 0,3 %. En una negociación todas las partes tienen que ceder. No tengo bola de cristal, no puedo adelantar acontecimientos", comenta.

La líder del socio minoritario considera que el alcalde, Carlos Velázquez, debería abrir la puerta a la negociación de este asunto, pero recalca que no se trata de un distanciamiento entre el bipartito PP-Vox, sino simplemente de una postura que ella defiende y le gustaría poner sobre la mesa.

'Policías de bodas'

Al hablar sobre la reestructuración del servicio, la concejala también ahonda que considera que la Policía Local no debe emplearse en eventos privados como bodas, ya que su finalidad es atender el interés general de la ciudadanía. Por ello, Cañizares eliminó esta práctica desde que asumió la Concejalía en junio de 2023, reivindica.

"Antes de que yo llegara, la Policía Local hacía lo que llamaban 'bodas', es decir, se iban a la puerta de determinados templos, determinadas iglesias, a retirar vehículos para que los invitados, los novios, pudieran aparcar el suyo. Y a mí me parece que eso era una cosa injusta", sentencia.