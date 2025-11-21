Velázquez, "decepcionado" con Vox tras el veto a la ZBE: "Gobiernan y no asumen la responsabilidad que tienen"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha mostrado "decepcionado" con sus socios de Gobierno, los concejales de Vox, al tumbar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con sus votos en contra, alineados con el PSOE y el concejal de Izquierda Unida.

"Sí, me decepcionan las personas que tienen la oportunidad de gobernar y no asumen la responsabilidad que tienen", ha afirmado Velázquez al ser preguntado por este asunto tras la inauguración del alumbrado navideño en la plaza de Zocodover.

El primer edil también ha censurado la actitud del PSOE, que igualmente votó en contra, y ha recordado que el PP, en la oposición en el Ayuntamiento de Cuenca, se abstuvo para posibilitar que la ordenanza saliera adelante y facilitar la medida al alcalde socialista. "El PP se ha abstenido para que se ponga en marcha y no causar un daño económico a la ciudad", ha aseverado.

El popular ha señalado que se trata de "una responsabilidad compartida, de todos", motivo por el que ha elevado el asunto al Pleno de este viernes, a pesar de que la medida ya fue tumbada el jueves en la Comisión de Hacienda. "No lo podíamos dejar en el cajón porque podemos incurrir en un problema", ha alertado, haciendo un "llamamiento a la responsabilidad".

"Mal ejemplo daríamos los políticos si no somos los primeros en cumplir con las leyes, la normativa y aquello que nos obliga, porque así podremos exigir a los ciudadanos que cumplan también", ha explicado.

El regidor ha insistido en que "es verdaderamente triste que no podamos cumplir con una obligación legal, porque la Zona de Bajas Emisiones no responde a ningún capricho".