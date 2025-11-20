Roberto, el pescador talaverano campeón de España: "En una competición se te van 1.000 €, es imposible vivir de esto"

En España se estima que hay entre 900.000 y 1,2 millones de personas que practican la pesca deportiva, situándose entre los líderes europeos en dicha actividad recreativa, según el informe realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) en el marco del proyecto RECRIEO.

Cada año, en Castilla-La Mancha se expiden alrededor de 75.000 licencias. Una cifra que evidencia su seguimiento no solo en regiones costeras sino también en el interior de la Península Ibérica. Para medir el notable impacto de esta práctica deportiva, la Comisión Europea exigirá a partir del 10 de enero de 2026 declarar electrónicamente todas las capturas de pesca recreativa, en España se implementará a través de la app PescaREC.

Sin embargo, la profesionalización de este deporte es prácticamente inviable para la mayoría de aficionados. Los elevados costes de material, desplazamientos y licencias lo convierten en un hobby caro más que una salida profesional.

Roberto Rodríguez Morante.

Roberto Rodríguez Morante (Talavera de la Reina, 1978) pescador deportivo profesional cuatro veces campeón de España en la modalidad individual atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para aclarar todas las dudas y mitos que rodean su oficio.

"Vivir de la pesca es imposible, el 99 por ciento de las personas se lo paga todo de su bolsillo", destaca. En este sentido, explica que "en una competición se te van 1.000 euros en gastos". Además, añade que si quieres estar equipado al máximo nivel "puedes gastarte 15 - 20.000 euros muy fácil".

El gusto por la caña y el sedal corre por las venas de este talaverano desde su nacimiento. Con apenas cinco años acompañaba a su padre, un apasionado de la caza y la pesca, a los pantanos y ríos de la zona junto a sus dos hermanos.

"Empecé prácticamente en el carrito porque íbamos toda la familia en grupo. Mi padre fue el que nos inculcó esta pasión", afirma.

Roberto y parte de su equipo.

En los ochenta, Roberto ya formaba parte del club de pesca local 'Team Sensas Nuestra Señora del Prado' y diez años después empezó a participar en competiciones nacionales animado por su figura paterna. A sus 13 años, Rodríguez Morante se alzó con el campeonato nacional juvenil en Gastronuño (Valladolid), lo que le abrió la puerta a la primera Selección Española Juvenil con la que logró dos títulos mundiales consecutivos en Italia en 1990 y 1991.

Su palmarés se completa con dos campeonatos del mundo con la Selección Española absoluta en 1998 y 2002. Tras el fallecimiento de su padre en 2007, él y su hermano continuaron su legado gestionando la tienda de material de pesca que había fundado su progenitor en la ciudad de la cerámica.

Hoy, sigue sumando primeros premios nacionales mientras lo compagina con su trabajo como representante-comercial de una prestigiosa marca francesa del sector. A diferencia de Reino Unido donde la pesca está más arraigada y la practican 4 millones de británicos, en España este deporte no es tan lucrativo.

Gente realizando pesca deportiva.

"Si hubiera más demanda, las marcas podrían patrocinar, pero ahora eso no da para tener gente dedicada solo a pescar. Lo que se hace es promocionar tu propia marca o, como hago yo, compaginar la venta de material especializado con la afición", confiesa.

Sobre la nueva aplicación PescaREC para registrar las capturas, Roberto considera que "si hay que declarar cada pez, va a ser una locura. Todavía no sabemos bien cómo funcionará esta medida".

En Castilla-La Mancha, la nueva Orden de Vedas 2025 refuerza la pesca sostenible con restricciones de cebo, delimitando zonas protegidas y refugios de peces y prohibiendo la liberación de especies invasoras en el medio natural.

El talaverano de 47 años no entiende por qué un animal que lleva generaciones aquí es tratado como invasor. "Si un pez ha nacido en España, para mí, ya es español", lamenta.

Roberto con un ejemplar de gran tamaño.

Considera que la viabilidad de esta práctica pasa por un equilibrio entre regulación, protección del medioambiente y apoyo a los deportistas. "Los pescadores cuidamos del entorno y queremos que al día siguiente el pez siga ahí", subraya defendiendo la filosofía de pesca y suelta.

Desafortunadamente, "dependen de lo que decidan los políticos", critica mientras añade la siguiente reflexión: "Nosotros lo que queremos es poder volver otro día y pescar en el mismo sitio. Eso es lo que nos mueve".

La historia de Roberto demuestra cómo él y miles de aficionados siguen manteniendo vivo un deporte que pese a la falta de apoyo económico y la burocracia creciente continúa alimentando la pasión y el respeto por los ríos y embalses del país.