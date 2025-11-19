El Elyseum Women Club de Toledo ensalza el liderazgo de la mujer: "Queremos que se nos escuche, no paternalismo"

La presentación de Elyseum Women Club de Toledo ha reunido en su mesa inaugural a la consejera de Economía de la Junta de Comunidades, Patricia Franco; la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban; y la presidenta de la organización, Belén Campos. Las tres ponentes han ensalzado el talento femenino y su capacidad de dirección en los ámbitos públicos y privados. La facultad de la Fábrica de Armas de la UCLM ha acogido el acto.

Esteban ha augurado el éxito de la iniciativa recién creada. "Este club va a triunfar", ha subrayado. La periodista toledana ha destacado la vocación emprendedora y el liderazgo con "gran sonrisa" que han definido los diez años de Franco al frente de uno de los departamentos más importantes del Gobierno regional. "Eres líder y trajadora", le ha dicho.

De Campos, ha señalado el "impresionante" currículum que posee. También de la máxima responsable de la asociación presentada ha valorado su vocación "meticulosa" y su condición de jefa "comprometida con el desarrollo profesional".

Entrevista a Patricia Franco y Belén Campos moderada por Esther Esteban. Javier Longobardo

Por su parte, Franco ha glosado a Esteban por su recorrido profesional en el ámbito de los medios de comunicación, un mundo en el que la mujer ha encontrado dificultades para llegar a las escalas directivas. "Es una mujer que ha peleado mucho para ocupar ese espacio", ha contado la consejera de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Las preguntas iniciales formuladas por Esteban han versado sobre la necesidad de crear esta institución en Toledo. Franco ha saludado una propuesta que permite aportar "más valor" al liderazgo económico y empresarial de las mujeres. Campos ha abundado en la génesis "natural y espontánea" de un proyecto para el que piden la "colaboración" de los hombres.

"No queremos protección, no necesitamos paternalismo: queremos que se nos escuche y se nos permita brillar", ha proclamado Campos. No obstante, ha matizado que el "liderazgo no tiene género" y ha recordado que "la mujer ha traído una serie de competencias desde la retaguardia". Entre estas características, ha citado "la empatía, la resistencia y el poner a la persona en el centro".

El perfil del casi medio centenar de asociadas a Elyseum es el de una mujer de unos 44 años que se dedica a la empresa, ejerce alguna profesión liberal o es profesora universitaria.

Desde el Ejecutivo autonómico han reivindicado la llegada de 1.800 nuevas mujeres a puestos directivos de pymes de la región en la última década. El aumento, expresado en términos relativos, alcanza un 6,3 %, más del doble que la media española. Además, Franco ha cifrado en un 32 % la proporción de mujeres que ocupa algún puesto directivo en las pymes de Castilla-La Mancha.

Cuotas como herramienta

La imposición de cuotas para blindar la paridad ha permitido que la Administración haya ido "más rápido", ha asegurado Esteban. Sin embargo, "en la empresa privada la diferencia es mayor". La periodista ha vuelto a defender esta vía como atajo en favor de la igualdad. "No creo en un trato especial, sí en el impulso", ha aseverado.

En la misma línea, Campos ha expresado su posición favorable hacia las cuotas "hasta que la igualdad real llegue". Se trata de un "instrumento que permite agilizar esa igualdad".

La importancia de la experiencia de los mentores, la proyección de la universidad y la ayuda que facilitan las instituciones públicas han sido otros tres elementos abordados en la conversación.

La titular de Economía ha aludido tanto al programa Mujeres que lideran Castilla-La Mancha como al de internacionalización del IPEX como ejemplos de las intenciones de la Junta de reforzar la presencia de la mujer en las jerarquías.

Mientras que Franco ha referido algunos casos de "paternalismo" en el ámbito laboral que sufrió de joven, Campos ha dicho que Elyseum necesita "gente que quiera sumar, no solo espectadores". Además, la abogada ha lamentado que las mujeres tengan "la costumbre de no hablar de nuestra labor profesional", otra circunstancia que añade obstáculos a los ya existentes.

Apellidos que suenan a hombre

La representante de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha evocado sendas entrevistas a Madeleine Albright y Colin Powell, antiguos secretarios de Estado de Estados Unidos, dos trabajos para los que se tuvo que desplazar hasta la Casa Blanca. Un factor que facilitó aquellas conversaciones fue la resonancia de su apellido. "Me llamaban señor Esteban".

Al respecto, la consejera de Castilla-La Mancha ha ironizado con que, "menos mal que para entrar a la Casa Blanca te apellidabas Esteban y no Franco", un comentario que ha sido respondido con risas y aplausos.

Más allá de la anécdota, las tres participantes han convergido en la conciliación como la principal brecha por razón de sexo, un problema que se agrava cuando la empresa tiene menor tamaño y, por ende, una mayor dependencia de sus máximos responsables.

Como colofón a la mesa, Esteban ha pedido a las dos entrevistas sendos titulares. Franco ha lamentado que las mujeres "nos pasamos la vida intentando demostrar, pese a que ya hemos demostrado mucho y bien desde la acción y la proactividad"; Campos ha valorado cómo la "unión nos hace más fuertes" y ha convocado a la concurrencia a que "compartamos y seamos líderes juntas".