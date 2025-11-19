Una Batalla de Campanas clausurará el XII Festival de Música El Greco en la Catedral de Toledo

El próximo sábado a las 20 horas tendrá lugar en la Catedral de Toledo una nueva edición de la Batalla de Órganos, que esta ocasión será 'Una Batalla de Campanas', que clausurará la XII edición del Festival de Música El Greco.

Los organistas Samuel Liégeon, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Marc Pinardel y Juan José Montero recrearán con sus improvisaciones las historias y sonidos de las campanas más importantes de la ciudad como la Francesita de San Miguel el Alto, la Calderona y la legendaria Campana Gorda de la Catedral.

Los asistentes podrán revivir una épica Batalla de Campanas en un concierto de órgano que estará acompañado por las pequeñas ruedas de campanas o carillones que se encuentran en el coro. En la Batalla se escuchará el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el coro, el órgano del Sagrario, un clave, los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano.

El programa incluirá también algunas obras como Carillon de Longpont de L. Vierne y Carillon de M. Corrette, así como otras composiciones de G. F. Haendel, Cabanilles y J.S. Bach.

Una hora antes del concierto, la sala capitular de verano de la Catedral albergará una nueva sesión de Hablamos del concierto a cargo de Juan Miguel Ferrer, canónigo responsable del patrimonio artístico de la Catedral.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo, de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h, y el mismo día del concierto en la sala capitular. La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a la charla hasta completar el aforo.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.