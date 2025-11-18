Perdonan una deuda de casi 98.000 euros a una familia de Toledo arruinada debido a los préstamos

Una familia de Toledo ha conseguido librarse de todas sus deudas, que ascendían a 97.871,05 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Una situación en la que se han visto envueltos ante una bajada drástica de ingresos en el núcleo familiar, que los llevó a recurrir a créditos y préstamos para cubrir gastos básicos.

"Intentábamos cumplir, pero cada mes era más difícil. No se trataba de caprichos, sino de mantener la luz, la comida o el colegio de los niños", ha expresado uno de los miembros de la familia.

Este hecho los llevó durante años a soportar embargos, intereses crecientes y llamadas constantes de entidades financieras.

Por ello, acudieron a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, que acompañó a la familia durante todo el proceso judicial hasta la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

"Este resultado no solo libera económicamente a una familia, sino que devuelve su confianza en sí misma y en el sistema. Cuando alguien pierde la esperanza, deja de participar en la economía y en la vida social. Esta ley no solo borra deudas, sino que devuelve sentido y dignidad", ha explicado el abogado de la asociación José Domínguez.

Resolución

La resolución fue dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Toledo y ahora la familia podrá reorganizar su economía y vivir sin embargos ni presiones bancarias.

Además, los acreedores no podrán reclamar ningún pago más ni incluir a la pareja en ficheros de personas morosas.