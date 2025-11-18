Un marca de ropa católica abre su primera tienda en Toledo en Los Alfares: un sacerdote bendecirá el local

Álvaro Moreno, la marca de moda masculina con sede en Andalucía y un fuerte enfoque en los valores católicos, aterriza por primera vez en la provincia de Toledo con una nueva tienda en el centro comercial Los Alfares de Talavera de la Reina.

La firma que lleva el nombre de su fundador, el sevillano, se ubicará en la planta baja del centro talaverano y abrirá sus puertas este jueves 20 de noviembre. Para celebrar su llegada a la ciudad de la cerámica han lanzado el sorteo de una tarjeta regalo de 150 euros.

Para participar solo debes seguir en redes sociales al C.C. Los Alfares y a Álvaro Moreno y mencionar a un amigo en la publicación pertinente con la fecha límite del 19 de noviembre.

Esto no es todo, ya que han preparado un evento especial desde las diez de la mañana ofreciendo globos, comida y bebida en el interior de la tienda, que estará amenizada por un DJ. Como ya es habitual, el acto de apertura que será a las 13:00 horas del mediodía contará con la presencia de un sacerdote que bendecirá el espacio.

Álvaro Moreno ofrecerá a los talaveranos un amplio catálogo de productos textiles para hombres, niños y adolescentes con precios muy competitivos. En una reciente entrevista con EL ESPAÑOL, Álvaro, el creador de este imperio que factura 118 millones confesó que "desde la pandemia tuvo una conversión muy fuerte hacia Dios. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero salió hacia adelante y ahora tiene mucha fe".

Este nuevo establecimiento se suma a los dos locales físicos en Ciudad Real (calle General Aguilera) y Albacete (El Corte Inglés, Avenida de España), consolidando la expansión de la marca de moda masculina andaluza en Castilla-La Mancha.