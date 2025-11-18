Mango abre una nueva tienda de 700 m² en Luz del Tajo de Toledo: incorpora por primera vez una sección muy demandada

Mango, el segundo mayor grupo de distribución de moda en España después de Inditex fundado por los hermanos Isak y Nahman Andic, regresa a Luz del Tajo Toledo con una tienda renovada.

Este nuevo local de más de 700 metros cuadrados, ubicado en la primera planta, supone más del doble del espacio con el que contaba la marca española en su anterior ubicación en el centro comercial toledano.

Una ampliación que les ha permitido incorporar por primera vez la línea infantil Mango Kids que estará disponible junto a la oferta habitual de moda para mujer y accesorios. Además, mejora la experiencia de compra con instalaciones más modernas y espaciosas.

Sección de Mango Kids en Luz del Tajo.

Los clientes podrán encontrar una gama de productos que va desde camisetas y prendas casuales con precios en torno a los 15 - 20 euros hasta vestidos, abrigos y calzado por debajo de los 70 euros en la mayoría de los casos.

La reapertura de esta nueva tienda refuerza la presencia de Mango en la provincia de Toledo donde ya cuenta con tres tiendas físicas: esta en Luz del Tajo, otra en el Parque Comercial Abadía que cuenta con sección de Mango Man y una tercera en el centro comercial Los Alfares en Talavera de la Reina.

Luz del Tajo sigue reforzando su papel como referencia comercial en la capital de Castilla-La Mancha y alrededores. La llegada de Mango se suma a la reciente incorporación de la cadena portuguesa de moda masculina, Mr.Blue y del restaurante asiático 'Gangnam Korean'.