El alcalde de Talavera, sobre el AVE: "El Ministerio nos puede imponer una formula que no sea el soterramiento"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reivindicado el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad y ha cargado contra el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, asegurando que "puede imponer una fórmula que no sea el soterramiento".

Así lo ha lamentado tras la Comisión de Seguimiento del alcalde, relacionada con la alta velocidad que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento, una vez que la semana pasada ya se celebró la Comisión de Seguimiento del AVE.

"El ministro Óscar Puente ha dicho que no va a haber soterramiento ni en Talavera ni en Valladolid ni en ninguna otra ciudad, a excepción de alguna de Cataluña o País Vasco, ya sabemos por qué. Aquí se ha negado rotundamente. Los informes de transición ecológica dicen, después de lo que ocurrió en la dana de Valencia, que Talavera tiene cinco arroyos que pasan por debajo de la vía y el nivel freático está a pocos metros", ha expresado.

Según Gregorio, el Ministerio ha tomado en consideración estos informes y no quieren hacer una barrera ahí, para que en caso de una riada ocurra un desastre.

Asimismo, ha deseado que el estudio de impacto medioambiental se produzca a finales de diciembre o principios de enero "como prometió el Secretario de Estado".

Gregorio ha indicado que su deber es "presionar al Ministerio para que cumpla con los compromisos adquiridos con Talavera y la alta velocidad con Madrid esté operativa en 2030".

Mentiras del PSOE

Durante la comisión, el regidor también ha arremetido contra el PSOE, asegurando que "lo único que está haciendo el PSOE es poner obstáculos y zancadillas a la gestión que se está haciendo para que el tren de alta velocidad venga a Talavera".

Y ha lamentado que los concejales socialistas se dediquen a hablar mal de Talavera y que no se hayan leído el memorándum europeo. "Dice que las etapas del tren de alta velocidad de España deben estar ya hechas en 2030 y lo que estará vigente en 2034 es la conexión a Portugal", ha afirmado.

Por último, ha criticado que desde las filas del PSOE se haya propuesto que el Ayuntamiento pague el estudio hidrológico. "Encima vamos a pagar los talaveranos algo que tiene que pagar el Estado. Es incomprensible", ha sentenciado.