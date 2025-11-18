El alcalde de Fuensalida saca adelante una bajada de impuestos con la abstención del PSOE

El Ayuntamiento Fuensalida (Toledo) ha aprobado una reducción de varios impuestos municipales con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los vecinos y fomentar un entorno económico más favorable en el municipio.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, entre las medidas aprobadas en el pleno, con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, destacan la disminución del impuesto de los vados de las viviendas unifamiliares, que pasará de 66 euros a 55 euros, lo que supone una rebaja cercana al 17 %.

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se aplicarán reducciones de entre el 4 % y el 50 %, en función de la categoría del vehículo, destacando que los coches eléctricos se beneficiarán de la máxima rebaja.

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha destacado que esta decisión forma parte del compromiso del Gobierno Municipal con las familias y con la mejora progresiva de la economía local.

“Estamos trabajando para que Fuensalida siga siendo un municipio próspero y atractivo. Estas bajadas de impuestos son una muestra de nuestro compromiso con los vecinos, ya que queremos que las familias tengan más capacidad económica y que nuestras políticas se traduzcan en un bienestar real”, ha incidido.

Alonso ha asegurado que “Fuensalida avanza, y lo hace con decisiones responsables que priorizan a las personas”, por lo que ha aseverado que el Equipo de Gobierno seguirá “impulsando iniciativas que favorezcan el desarrollo y mejoren la calidad de vida de todos”.