Llega a Toledo el Eco Rallye Castilla-La Mancha: una curiosa prueba que premia la conducción más eficiente

El Eco Rallye Castilla-La Mancha Ciudad de Toledo 2025, prueba puntuable para la Copa de España de Escuderías de Energías Alternativas, ha sido presentado oficialmente este martes en el Salón Rico de la capital regional.

La competición, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre, recorrerá la provincia y tendrá como escenarios principales Toledo, Tembleque y Consuegra, ofreciendo un desafío deportivo donde la velocidad cede protagonismo al consumo eficiente y la conducción responsable.

En la presentación participaron el CEO de Pitlane Network y organizador del evento, Pedro Fermín Flores Martín; la directora deportiva de la RFEDA, Paloma Izquierdo; el director general de Juventud y Deportes, Carlos Alberto Yuste; la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; el concejal Juan Marín; y otros representantes institucionales.

Presentación Eco Ralley Castilla-La Mancha, ciudad de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Durante el acto, Paloma Izquierdo ha subrayado que el Eco Rallye es "una modalidad joven, pero con un futuro grande y obligado", donde "no prima la velocidad, sino la eficiencia y la sostenibilidad". Ha recordado, además, que "no es un campeonato fácil: ir rápido pueden ir muchos, pero conducir de forma eficiente es otro nivel de exigencia".

Prueba puntuable

Esta edición contará con 40 participantes, siendo 20 ya están inscritos, incluyendo a los tres campeones de España de las categorías de eléctricos, híbridos enchufables e híbridos: José Manuel Pérez-Aicart, Ángel Santos y Laura Aparicio.

El organizador, Pedro Fermín Flores, ha destacado que el Eco Rallye CLM recibirá una inspección de la RFEDA con el objetivo de que la prueba alcance en 2026 la puntuabilidad completa en el Campeonato de España de Energías Alternativas.

Identidad de los pueblos

"La fuerza del Eco Rallye CLM nace de la identidad de sus pueblos", ha señalado, poniendo en valor el territorio, el patrimonio y el compromiso con una movilidad respetuosa.

Flores ha agradecido especialmente el apoyo de los ayuntamientos de Tembleque y Consuegra, así como de la Junta de Comunidades y del Ayuntamiento de Toledo.

"Queremos mostrar la riqueza cultural de la región, pero también su compromiso con una movilidad más sostenible", ha añadido.

Recorrido de cultura, paisaje y tradición

El rallye comenzará el viernes 21 a las 19:30 h con una gala de salida protocolaria en la Plaza del Conde, junto al Palacio de Fuensalida. Será un evento abierto al público, acompañado de luz y sonido y un recorrido neutralizado por el Casco Histórico.

La prueba deportiva arrancará el sábado a las 9:00 horas desde el parque cerrado de Toletum, iniciando un recorrido de 276 a 300 kilómetros por la provincia.

Presentación Eco Rallye Castilla-La Mancha, ciudad de Toledo.

El itinerario es secreto y se desvelará a los pilotos solo 30 minutos antes del inicio, aunque la organización ha avanzado algunos puntos clave como su paso por la zona de los molinos en Consuegra a las 12:05 horas o la parada obligatoria en Tembleque entre las 14:00 horas y las 16:00.

El último tramo llevará a los coches por algunos de los enclaves más reconocibles de la ciudad, que ofrecerá su silueta iluminada como un escenario único.

Evento que "abraza el futuro"

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha subrayado que el Eco Rallye "debe consolidarse como una cita ineludible" en el calendario automovilístico regional.

"Este evento ayuda a reforzar la visión de sostenibilidad de la ciudad; abraza con entusiasmo el futuro y la modernidad", ha afirmado.

También ha destacado que la prueba combina "conducción eficiente con la promoción gastronómica y turística de Toledo", convirtiéndose en un escaparate para la ciudad.

El director general de Deportes, Carlos Alberto Yuste, ha añadido que el Eco Rallye traerá "muy buenas noticias para los amantes del motor", poniendo en valor que la prueba permitirá llevar este tipo de competiciones a diferentes lugares de la región.

Trofeos con alma

El domingo, a las 13:00 horas, la Puerta de Bisagra acogerá la ceremonia de entrega de premios. Los trofeos serán uno de los elementos más simbólicos de esta edición ya que los vencedores del tramo Regularidad Plus recibirán piezas elaboradas por los jóvenes de la Asociación Down Toledo dentro de su proyecto creativo 'El arte de ser parte'.

Asimismo, el artesano damasquinador Óscar Martín ha creado dos obras exclusivas tituladas 'Trofeo Alma Manchega', destinadas al piloto y copiloto que mejor representen valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto.

Trofeos que se entregarán en Eco Rallye Castilla-La Mancha.

Además, la organización anunció que los fondos recaudados se destinarán a causas sociales, entre ellas el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde en diciembre se llevará a cabo un acto especial como continuidad del rallye.