Gálvez reconoce a su patrona y distingue la ejemplaridad de varios vecinos que "encarnan valores que necesitamos"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado en el acto de entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Gálvez celebrado este sábado, un acto en el que ha entregado la Medalla de Oro del Municipio a Nuestra Señora de los Dolores, patrona y alcaldesa honorífica de la localidad.

Cedillo ha acompañado al alcalde, Manuel Fernández, a los miembros de la Corporación Municipal, a los galardonados y a sus familias en un acto en el que Gálvez "homenajea a personas, trayectorias y símbolos que forman parte de vuestra historia y de vuestra identidad como pueblo" y que reflejan "la gratitud, la memoria compartida y el orgullo por quienes han dejado una huella profunda en la vida de todos".

La presidenta ha destacado que para la Diputación "es un orgullo especial ser la encargada de entregar la Medalla de Oro del Municipio a Nuestra Señora de los Dolores", un reconocimiento que, según ha recordado, "es la expresión viva de la devoción, de la tradición y del afecto que Gálvez ha mantenido hacia su patrona durante generaciones".

Durante el acto, se ha reconocido con las Medallas de Oro del Municipio al equipo sanitario de Gálvez, por su labor durante la pandemia de la covid-19; al futbolista Kike Pérez y al diseñador Ulises Mérida; además se ha nombrado Hijos Predilectos de la localidad, a título póstumo, al escultor Francisco García López 'Kalato' y al pintor Leopoldo Morán Corral, cuyas trayectorias artísticas y personales forman parte esencial del legado cultural y emocional del municipio.

La presidenta ha felicitado al Ayuntamiento por la organización del acto y a todos los premiados, señalando que "encarnan valores que necesitamos más que nunca, como el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y el amor por la tierra".

Apoyo a Gálvez

En este sentido, Cedillo ha destacado la importancia de apoyar a los municipios en sus proyectos e iniciativas, recordando el compromiso de la Diputación de Toledo con el desarrollo de los pueblos, con ayudas económicas que les permiten mejorar sus servicios e infraestructuras.

En el caso de Gálvez, este apoyo se ha traducido en proyectos que han reforzado la vida social y cultural del municipio. Uno de los más destacados ha sido la rehabilitación integral del Antiguo Silo, convertido hoy en el Salón Multiusos de Gálvez, un espacio destinado a dinamizar actividades sociales, culturales y participativas.

Además, el municipio ha podido acometer otras actuaciones gracias a las ayudas provinciales, como obras de pavimentación, adecuación y renovación de instalaciones deportivas, mejoras en el alumbrado público y arreglo de caminos, entre otras.

Por su parte, el alcalde de Gálvez ha agradecido la presencia de la presidenta de la Diputación en un acto "tan emotivo e importante para nuestro pueblo", destacando además el importante apoyo que reciben los municipios por parte de la institución provincial. Se trata de "un respaldo fundamental para que los municipios podamos avanzar en proyectos que mejoran la vida de nuestros vecinos", ha añadido.

Durante su intervención, el regidor municipal ha ensalzado "el orgullo de ser galveño" y ha felicitado a todas las personas condecoradas, destacando el compromiso y la contribución de cada una de ellas al desarrollo de la localidad.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para anunciar que el Auditorio Municipal pasará a denominarse Auditorio Escultor Kalato, una decisión con la que el Ayuntamiento quiere reconocer la relevancia artística y el legado del creador; agradeciendo además a la Fundación Kalato la cesión a Gálvez de las esculturas originales del Monumento al Trabajo, un gesto que "engrandece nuestro patrimonio y refuerza la memoria colectiva de nuestro pueblo".