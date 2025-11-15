La Lotería da un alegrón de 600.000 euros a Consuegra: premiado un número que juegan desde hace 80 años

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado ha recaído en el 33.278 y ha sido vendido íntegramente en una administración de loterías de Consuegra (Toledo). Este espacio tiene abonado desde hace 80 años el número, por lo que el premio de 600.000 euros se queda íntegro en el pueblo.

Se trata de la administración número uno, ubicada en la Avenida de Castilla-La Mancha de Consuegra, cuya responsable es Mercedes Domínguez Gómez. Ha confirmado que el número siempre se vende entre los clientes que están abonados y en ventanilla.

No obstante, no es la primera vez que han repartido un premio importante, ya que hace unos años dieron otro en sorteo de la Lotería Nacional del 16 de octubre de 2010. En esta fecha otorgaron un segundo premio a otro número al que también estaban abonados los vecinos.

Sorteo

El segundo premio de este sábado ha recaído en el 24.568 y se ha vendido en los municipios malagueños de Antequera y Torremolinos.

Los reintegros han sido para los décimos acabados en 8, 2 y 9.