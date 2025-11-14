Talavera exige soluciones a Urtasun para recuperar el Puente Romano que el río Tajo se llevó hace nueve meses

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha enviado una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la que solicita "plazos y actuaciones concretas" respecto a la reparación del Puente Viejo que colapsó por la crecida del Tajo el pasado mes de marzo.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el primer edil talaverano solicita "información actualizada" sobre "los avances del proyecto de reconstrucción" de esta emblemática vía de comunicación cuyos orígenes datan de la época romana y que fue arrastrada de manera parcial por la fuerza del agua.

"Como bien sabe, el derrumbe de parte de la estructura en el mes de marzo ha generado una situación de especial preocupación entre los vecinos, especialmente en los barrios que han quedado prácticamente incomunicados a nivel peatonal", agrega.

Por ello, Gregorio pide al ministro "información detallada" sobre "el estado actual del proyecto técnico, si se han emitido ya los informes definitivos, la previsión temporal para el inicio de las obras de reconstrucción y si existe ya una planificación aproximada de ejecución".

El alcalde aprovecha para insistir en que desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina muestran su "total disposición y colaboración para agilizar cuantos trámites y gestiones sean necesarios" y poner a disposición del Ministerio "cuanta información o recursos consideren oportunos".

Inversión aprobada

Cuando en la madrugada del 23 de marzo se produjo el colapso del puente, todas las administraciones mostraron su predisposición para acometer su recuperación lo antes posible.

De hecho, apenas una semana después, el 31 del mismo mes, el ministro Urtasun aseguró que los fondos para llevar a cabo la actuación ya estaban "disponibles" a cargo del 2 % Cultural. Estas partidas se tienen que reservar por ley del total de contratos de obras públicas que se aprueban y su destino son obras para enriquecer el patrimonio.

Sin embargo, estas afirmaciones de Urtasun hace casi ocho meses no se han traducido en las acciones concretas que ahora le exige Gregorio.