Los amantes de las hamburguesas tienen una nueva cita en esta ciudad de Castilla-La Mancha: fecha y ubicación

Los amantes de las hamburguesas tienen una nueva cita en Castilla-La Mancha con la llegada de 'Street Fun Burguer Edition' a Talavera de la Reina. Este festival con entrada gratuita que "fusiona gastronomía 'foodtruck', música en directo y diversión familiar" se celebrará del 27 al 30 de noviembre en el Pabellón 1 de Talavera Ferial.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Fundación Talavera Ferial, Gerardo Sánchez, acompañado por los organizadores del evento Alberto Hernández y Alberto Flores, y la gerente del recinto Talavera Ferial, Cristina Martín.

"Street Fun nace con la vocación de convertirse en la cita de ocio imprescindible para Talavera de la Reina y su comarca antes de la Navidad", han destacado Sánchez.

Presentación del festival. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Durante cuatro días el Pabellón 1 de Talavera Ferial albergará una cuidada selección de foodtrucks que ofrecerán hamburguesas creativas, entrantes como patatas o tequeños y postres para los más golosos.

Además, habrá música en directo, sesiones de DJ, un photocall, una zona arcade, actuaciones de magos y artistas callejeros, entre otras propuestas. Para los más pequeños se desarrollarán actividades infantiles y de animación.

Street Fun Fest.

'Street Fun 'Burguer Edition' abrirá sus puertas el jueves 27 de noviembre de 19:00 a 23:00 horas. El viernes se podrá visitar de 19:00 a 00:00 horas, el sábado 29 de 13:00 a 00:00 horas y el domingo 30 de 13:00 a 23:00 horas.