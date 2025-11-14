Abre sus puertas la Feria 'Con Gusto' de Talavera de la Reina con 50 expositores y muchas novedades

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha inaugurado este viernes en Talavera Ferial la Feria de Alimentación 'Con Gusto', donde ha subrayado que esta cita gastronómica "es una iniciativa para apoyar al comercio local y regional".

Además sirve como una herramienta eficaz de promoción y para mostrar al público la calidad de los productos de la tierra.

Acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno, Gregorio ha resaltado que la feria se ha consolidado como un evento imprescindible en el calendario local, "atrayendo cada año a miles de visitantes y profesionales del sector".

La edición de este año, que se desarrollará hasta el domingo, cuenta con más de 50 expositores y presenta varias novedades destacadas.

Espacio innovador

Entre ellas, la 'Pasarela del Vino', un espacio innovador que combina la estética de una pasarela con la esencia de los vinos de la región, y la Cata de la Unión de Vinos de Pago, una experiencia exclusiva que reunirá a algunas de las bodegas más prestigiosas del país.

El programa incluye además catas, degustaciones, concursos gastronómicos, actuaciones en directo y el tradicional Concurso Solidario de Cortadores de Jamón, cuya recaudación se destinará esta edición a COCEMFE Talavera. La asociación dispondrá también de un punto colaborativo dentro del recinto ferial.

Apoyo al sector comercial

Gregorio ha animado a los talaveranos y vecinos de la comarca a visitar la feria, disfrutar de la variedad de productos y apoyar al sector comercial y alimentario de la región. Asimismo, ha agradecido el trabajo de las instituciones y empresas que colaboran en la organización del evento.

La entrada tiene un precio simbólico de un euro, siendo gratuita para los menores de ocho años. El horario de apertura será: viernes de 13:30 a 21:00 horas; sábado de 12:00 a 22:00 horas; y domingo de 12:00 a 19:00 horas.