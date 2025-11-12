Una marca de ropa portuguesa abre en Luz del Tajo su primera tienda en Castilla-La Mancha: prendas a menos de 20 €

El centro comercial de Toledo, Luz del Tajo, suma una nueva tienda de moda masculina con la reciente apertura de Mr. Blue. La firma de moda portuguesa de prendas de alta calidad pensadas para hombres modernos y urbanos se estrena en Castilla-La Mancha con este establecimiento en la primera planta del centro toledano.

Desde su fundación en 2005, la marca ha crecido exponencialmente y actualmente cuenta con más de 60 locales en Portugal, Mozambique y España. Su propuesta ofrece camisas, trajes, jerséis, pantalones y accesorios, todos confeccionados en tejidos premium como algodón y cachemira.

La llegada de Mr. Blue a Toledo marca así el inicio de su presencia en la región y su propuesta de acerca las últimas tendencias de moda masculina internacional al público manchego.

Exterior de la tienda.

Elegancia y versatilidad a precios competitivos definen su ADN. El rango abarca desde los 19 euros en camisetas básicas y camisas de la colección outlet hasta los 126 euros en blazers y americanas.

Ropa de Mr. Blue.

Luz del Tajo ha reforzado su oferta con aperturas tan variadas como Skechers, Boston o Joyerías Siglo XXI. Las dos últimas la tienda textil española Cortefiel y el restaurante asiático 'Gangnam Korean BBQ' que ofrece un bufé novedoso: cada mesa cuenta con su propia parrilla para cocinar carnes y verduras al gusto.

El centro comercial de referencia en la ciudad imperial acoge hasta el 15 de noviembre la exposición '100 años de comunicación' apoyada por el Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) que invita a los visitantes a explorar cómo ha evolucionado la comunicación en el último siglo.