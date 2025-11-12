CSIF logra que la Justicia anule la modificación de la RPT aprobada por el Ayuntamiento de Torrijos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado la anulación judicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) el pasado 18 de julio.

Esta declaración llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo haya estimado que el acuerdo vulneró el derecho fundamental a la negociación colectiva y se aprobó sin los informes preceptivos de Secretaría e Intervención municipales.

En su sentencia, fechada el 10 de noviembre, el tribunal considera que el Consistorio "cercenó el derecho a la negociación colectiva de buena fe" al omitir deliberadamente a los representantes sindicales la documentación necesaria para el proceso negociador, lo que impidió que los trabajadores pudieran articular una posición fundada.

La resolución judicial subraya que los informes preceptivos fueron emitidos con posterioridad a la negociación y además resultaron desfavorables, al advertir la falta de motivación sobre la necesidad de modificar la RPT, la ausencia de crédito adecuado y suficiente, y la falta de justificación de la singularidad de determinados puestos.

Factor polivalente

Entre los aspectos cuestionados, el juez destaca la introducción del factor de polivalencia de los trabajadores, que considera "inadecuado para una valoración objetiva e imparcial de las funciones, generando ambigüedad e imprecisión".

CSIF ha valorado la resolución como una "importante victoria judicial" y ha recordado que la negociación colectiva para modificar una RPT es un imperativo legal, recogido tanto en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha como en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Falta de transparencia

El sindicato ha criticado la "mala praxis" del Ayuntamiento de Torrijos en este proceso, señalando que la falta de transparencia y la ausencia de buena fe negociadora "vulneraron los derechos de los empleados públicos y de sus representantes sindicales".

La sentencia, que declara nulo el acuerdo plenario de julio 2024, obliga al Consistorio a retrotraer actuaciones y a iniciar un nuevo proceso negociador conforme a la normativa vigente, garantizando la participación efectiva de los representantes sociales.